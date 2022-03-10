10:14 10.03.2022 (обновлено: 10:15 10.03.2022)
Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России
Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил инвестиции и рекламу в России
© AP Photo / Martin MeissnerМужчина ест шоколад Milka
© AP Photo / Martin Meissner
Мужчина ест шоколад Milka
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановил свою рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.
"Мы сосредоточим нашу деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим наши расходы на рекламу", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, ее штаб-квартира находится в Иллинойсе (США). Mondelez была образована в 2012 году после разделения Kraft Foods Inc. на две компании. Производитель работает в 160 странах мира, представительство в РФ было открыто в 1994 году. Среди брендов компании - шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.