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Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России
Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России - РИА Новости, 10.03.2022
Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России
Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановил свою рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:14
2022-03-10T10:15
экономика
владимир путин
сша
россия
иллинойс
mondelez international
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановил свою рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании."Мы сосредоточим нашу деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим наши расходы на рекламу", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, ее штаб-квартира находится в Иллинойсе (США). Mondelez была образована в 2012 году после разделения Kraft Foods Inc. на две компании. Производитель работает в 160 странах мира, представительство в РФ было открыто в 1994 году. Среди брендов компании - шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.
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экономика, владимир путин, сша, россия, иллинойс, mondelez international
10:14 10.03.2022 (обновлено: 10:15 10.03.2022)
 
Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России

Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил инвестиции и рекламу в России

© AP Photo / Martin MeissnerМужчина ест шоколад Milka
Мужчина ест шоколад Milka - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Мужчина ест шоколад Milka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановил свою рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.
"Мы сосредоточим нашу деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим наши расходы на рекламу", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, ее штаб-квартира находится в Иллинойсе (США). Mondelez была образована в 2012 году после разделения Kraft Foods Inc. на две компании. Производитель работает в 160 странах мира, представительство в РФ было открыто в 1994 году. Среди брендов компании - шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияИллинойсMondelez International
 
 
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