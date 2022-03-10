https://ria.ru/20220310/mondelez-1777411917.html

Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России

Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России - РИА Новости, 10.03.2022

Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил рекламу в России

Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановил свою рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:14

2022-03-10T10:14

2022-03-10T10:15

экономика

владимир путин

сша

россия

иллинойс

mondelez international

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International приостановил свою рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе компании."Мы сосредоточим нашу деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим наши расходы на рекламу", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, ее штаб-квартира находится в Иллинойсе (США). Mondelez была образована в 2012 году после разделения Kraft Foods Inc. на две компании. Производитель работает в 160 странах мира, представительство в РФ было открыто в 1994 году. Среди брендов компании - шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.

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сша

россия

иллинойс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, иллинойс, mondelez international