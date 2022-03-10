https://ria.ru/20220310/mitsubishielectric-1777415512.html

Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию

Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию - РИА Новости, 10.03.2022

Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию

Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины, следует из релиза РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:34

2022-03-10T10:34

2022-03-10T10:34

дмитрий песков

россия

украина

донбасс

оон

псма рус

владимир путин

в мире

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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины, следует из релиза компании.Отмечается, что перебои в цепочках поставок, а также трудности с оплатой "делают невозможным продолжение деятельности".Кроме того, компания заявила, что намерена направить 1 миллион евро через управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены покинуть Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.В России автомобили Mitsubishi - модели Outlander и Pajero Sport - производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).

https://ria.ru/20220310/mondelez-1777411917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, россия, украина, донбасс, оон, псма рус, владимир путин, в мире, япония