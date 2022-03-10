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https://ria.ru/20220310/mitsubishielectric-1777415512.html
Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию
Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию
Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины, следует из релиза РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:34
2022-03-10T10:34
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
оон
псма рус
владимир путин
в мире
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины, следует из релиза компании.Отмечается, что перебои в цепочках поставок, а также трудности с оплатой "делают невозможным продолжение деятельности".Кроме того, компания заявила, что намерена направить 1 миллион евро через управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены покинуть Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.В России автомобили Mitsubishi - модели Outlander и Pajero Sport - производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).
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дмитрий песков, россия, украина, донбасс, оон, псма рус, владимир путин, в мире, япония
10:34 10.03.2022
 
Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию

Японская Mitsubishi Electric приостановила поставки в Россию из-за трудностей в логистике

© Фото : MitsubishiПриборная панель автомобиля Mitsubishi ASX
Приборная панель автомобиля Mitsubishi ASX - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Mitsubishi
Приборная панель автомобиля Mitsubishi ASX
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Японская Mitsubishi Electric Corporation приостанавливает поставки в Россию в связи с трудностями в логистике на фоне ситуации вокруг Украины, следует из релиза компании.
Отмечается, что перебои в цепочках поставок, а также трудности с оплатой "делают невозможным продолжение деятельности".
Кроме того, компания заявила, что намерена направить 1 миллион евро через управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены покинуть Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
В России автомобили Mitsubishi - модели Outlander и Pajero Sport - производятся на калужском заводе "ПСМА рус" (совместное предприятие автокорпорации Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%).
Мужчина ест шоколад Milka - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаДонбассООНПСМА РусВладимир ПутинВ миреЯпония
 
 
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