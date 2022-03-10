https://ria.ru/20220310/mir-1777448536.html

Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны

Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:56

2022-03-10T12:56

2022-03-10T12:56

в мире

дмитрий кулеба

анталья (провинция)

турция

украина

мевлют чавушоглу

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров, показанных на телеканале "Россия 1".Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли на полях дипломатического форума в Анталье.Лавров обратил внимание в начале переговоров, что погода в Турции прохладная."Не очень здесь тепло", - сказал министр.Чавушоглу ответил, что погода необычно холодная для Антальи, "холодно, слишком холодно", в то время как на прошлой неделе температура была 18-19 градусов."Холодный мир лучше холодной войны", - подчеркнул Лавров.Лавров сейчас проводит переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу. Встреча уже длится больше часа. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра.

https://ria.ru/20220310/otnosheniya-1777406109.html

https://ria.ru/20220225/voyna-1775059063.html

анталья (провинция)

турция

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий кулеба, анталья (провинция), турция, украина, мевлют чавушоглу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)