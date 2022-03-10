https://ria.ru/20220310/mir-1777448536.html
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:56
2022-03-10T12:56
2022-03-10T12:56
в мире
дмитрий кулеба
анталья (провинция)
турция
украина
мевлют чавушоглу
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров, показанных на телеканале "Россия 1".Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли на полях дипломатического форума в Анталье.Лавров обратил внимание в начале переговоров, что погода в Турции прохладная."Не очень здесь тепло", - сказал министр.Чавушоглу ответил, что погода необычно холодная для Антальи, "холодно, слишком холодно", в то время как на прошлой неделе температура была 18-19 градусов."Холодный мир лучше холодной войны", - подчеркнул Лавров.Лавров сейчас проводит переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу. Встреча уже длится больше часа. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра.
https://ria.ru/20220310/otnosheniya-1777406109.html
https://ria.ru/20220225/voyna-1775059063.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, анталья (провинция), турция, украина, мевлют чавушоглу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны
Глава МИД Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны