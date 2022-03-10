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Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:56
2022-03-10T12:56
в мире
дмитрий кулеба
анталья (провинция)
турция
украина
мевлют чавушоглу
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров, показанных на телеканале "Россия 1".Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли на полях дипломатического форума в Анталье.Лавров обратил внимание в начале переговоров, что погода в Турции прохладная."Не очень здесь тепло", - сказал министр.Чавушоглу ответил, что погода необычно холодная для Антальи, "холодно, слишком холодно", в то время как на прошлой неделе температура была 18-19 градусов."Холодный мир лучше холодной войны", - подчеркнул Лавров.Лавров сейчас проводит переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу. Встреча уже длится больше часа. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра.
https://ria.ru/20220310/otnosheniya-1777406109.html
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в мире, дмитрий кулеба, анталья (провинция), турция, украина, мевлют чавушоглу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:56 10.03.2022
 
Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны

Глава МИД Лавров заявил, что холодный мир лучше холодной войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время на полях дипломатического форума в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны, следует из кадров, показанных на телеканале "Россия 1".
Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли на полях дипломатического форума в Анталье.
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Лавров обратил внимание в начале переговоров, что погода в Турции прохладная.
"Не очень здесь тепло", - сказал министр.
Чавушоглу ответил, что погода необычно холодная для Антальи, "холодно, слишком холодно", в то время как на прошлой неделе температура была 18-19 градусов.
"Холодный мир лучше холодной войны", - подчеркнул Лавров.
Лавров сейчас проводит переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу. Встреча уже длится больше часа. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра.
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В миреДмитрий КулебаАнталья (провинция)ТурцияУкраинаМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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