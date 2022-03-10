https://ria.ru/20220310/minoborony-1777562381.html

Минобороны: националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации

Минобороны: националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны: националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации

Нацисты Украины изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:52

2022-03-10T21:52

2022-03-10T22:15

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацисты Украины изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что РФ в среду снова выступила с инициативой к "официальному Киеву" по открытию в четверг с 10.00 мск гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя, Энергодара, Волновахт, Изюма."Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек", - рассказал он.Мизинцев напомнил о нелепом требовании со стороны украинских официальных лиц о разминирования силами российских подразделений гуманитарного маршрута из Мариуполя в Запорожье. "Это требование – невыполнимо, причина простая. Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны", - пояснил генерал.Он предложил Украине разобраться с обстановкой непосредственно на "земле" и прекратить выдвигать эти нелепые требования. "С сожалением должен констатировать, что от таких в кавычках "профессионалов" сейчас зависят жизни десятков тысяч мирных граждан, в том числе и иностранцев", - сказал начальник НЦУО.Генерал также сообщил, что несмотря на режим тишины с 10.19 отмечены многочисленные перегруппировки отдельных подразделений батальонов территориальной обороны и огневое воздействие по позициям Вооруженных сил России, а также формированиям Луганской и Донецкой народных республик, практически на всех направлениях при этом вблизи гуманитарных коридоров."Таким образом, режим тишины используется националистами только для улучшения своих позиций", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире