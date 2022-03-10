21:52 10.03.2022 (обновлено: 22:15 10.03.2022)
Минобороны: националисты изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации
Минобороны: националисты на Украине изъяли автобусы, предназначенные для эвакуации беженцев
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацисты Украины изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек", - рассказал он.
Мизинцев напомнил о нелепом требовании со стороны украинских официальных лиц о разминирования силами российских подразделений гуманитарного маршрута из Мариуполя в Запорожье. "Это требование – невыполнимо, причина простая. Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны", - пояснил генерал.
Он предложил Украине разобраться с обстановкой непосредственно на "земле" и прекратить выдвигать эти нелепые требования. "С сожалением должен констатировать, что от таких в кавычках "профессионалов" сейчас зависят жизни десятков тысяч мирных граждан, в том числе и иностранцев", - сказал начальник НЦУО.
Генерал также сообщил, что несмотря на режим тишины с 10.19 отмечены многочисленные перегруппировки отдельных подразделений батальонов территориальной обороны и огневое воздействие по позициям Вооруженных сил России, а также формированиям Луганской и Донецкой народных республик, практически на всех направлениях при этом вблизи гуманитарных коридоров.
"Таким образом, режим тишины используется националистами только для улучшения своих позиций", - подчеркнул он.