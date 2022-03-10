https://ria.ru/20220310/minfin-1777529594.html
Минфин готов смягчить дивидендную политику банков
Минфин готов смягчить дивидендную политику банков - РИА Новости, 10.03.2022
Минфин готов смягчить дивидендную политику банков
Минфин России готов скорректировать дивидендную политику банков для поддержки их капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:56
2022-03-10T17:56
2022-03-10T17:57
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин России готов скорректировать дивидендную политику банков для поддержки их капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Для пополнения капитальной базы банков мы готовы скорректировать и дивидендную политику", – сказал Силуанов, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Глава Минфина доложил, что властям удалось наладить бесперебойную работу финансовых организаций в текущих условиях. "Они полностью обеспечиваются ликвидностью со стороны ЦБ, ослаблены регуляторные требования", - отметил министр.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
17:56 10.03.2022 (обновлено: 17:57 10.03.2022)
Минфин готов смягчить дивидендную политику банков
Глава Минфина Силуанов заявил о готовности смягчить дивидендную политику банков