https://ria.ru/20220310/minfin-1777529594.html

Минфин готов смягчить дивидендную политику банков

Минфин готов смягчить дивидендную политику банков - РИА Новости, 10.03.2022

Минфин готов смягчить дивидендную политику банков

Минфин России готов скорректировать дивидендную политику банков для поддержки их капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:57

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минфин России готов скорректировать дивидендную политику банков для поддержки их капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Для пополнения капитальной базы банков мы готовы скорректировать и дивидендную политику", – сказал Силуанов, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Глава Минфина доложил, что властям удалось наладить бесперебойную работу финансовых организаций в текущих условиях. "Они полностью обеспечиваются ликвидностью со стороны ЦБ, ослаблены регуляторные требования", - отметил министр.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов