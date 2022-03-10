https://ria.ru/20220310/minfin-1777519404.html

Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции

Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции - РИА Новости, 10.03.2022

Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции

Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:16

2022-03-10T17:16

2022-03-10T17:50

экономика

санкции в отношении россии

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

фонд "круг добра"

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов."Будем координировать наши действия в бюджетной сфере с Центральным банком: важно не допустить раскрутки инфляции", – подчеркнул глава Минфина.Главным приоритетом для бюджета сейчас, по его словам, является исполнение социальных обязательств."Мы своевременно в полном объеме обеспечим выплату пенсий, пособий заработных плат, других выплат. В плановом порядке осуществляется обеспечение лекарствами, в том числе детей со сложными заболеваниями за счет сформированного фонда "Круг добра", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20220310/vklady-1777519308.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, санкции в отношении россии, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, фонд "круг добра", центральный банк рф (цб рф)