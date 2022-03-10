https://ria.ru/20220310/minfin-1777519404.html
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции - РИА Новости, 10.03.2022
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции
Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:50
экономика
санкции в отношении россии
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
фонд "круг добра"
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов."Будем координировать наши действия в бюджетной сфере с Центральным банком: важно не допустить раскрутки инфляции", – подчеркнул глава Минфина.Главным приоритетом для бюджета сейчас, по его словам, является исполнение социальных обязательств."Мы своевременно в полном объеме обеспечим выплату пенсий, пособий заработных плат, других выплат. В плановом порядке осуществляется обеспечение лекарствами, в том числе детей со сложными заболеваниями за счет сформированного фонда "Круг добра", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20220310/vklady-1777519308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, фонд "круг добра", центральный банк рф (цб рф)
17:16 10.03.2022 (обновлено: 17:50 10.03.2022)
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции
Глава Минфина Силуанов: сейчас важно не допустить роста инфляции