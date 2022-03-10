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Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции - РИА Новости, 10.03.2022
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции
Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:50
экономика
санкции в отношении россии
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
фонд "круг добра"
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов."Будем координировать наши действия в бюджетной сфере с Центральным банком: важно не допустить раскрутки инфляции", – подчеркнул глава Минфина.Главным приоритетом для бюджета сейчас, по его словам, является исполнение социальных обязательств."Мы своевременно в полном объеме обеспечим выплату пенсий, пособий заработных плат, других выплат. В плановом порядке осуществляется обеспечение лекарствами, в том числе детей со сложными заболеваниями за счет сформированного фонда "Круг добра", - сказал Силуанов.
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экономика, санкции в отношении россии, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, фонд "круг добра", центральный банк рф (цб рф)
17:16 10.03.2022 (обновлено: 17:50 10.03.2022)
 
Силуанов заявил, что важно не допустить роста инфляции

Глава Минфина Силуанов: сейчас важно не допустить роста инфляции

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Все действия в бюджетной сфере Минфин будет координировать с ЦБ, чтобы не допустить роста инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Будем координировать наши действия в бюджетной сфере с Центральным банком: важно не допустить раскрутки инфляции", – подчеркнул глава Минфина.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:16
Ситуация с оттоком средств со вкладов стабилизируется, заявил Силуанов
Главным приоритетом для бюджета сейчас, по его словам, является исполнение социальных обязательств.
"Мы своевременно в полном объеме обеспечим выплату пенсий, пособий заработных плат, других выплат. В плановом порядке осуществляется обеспечение лекарствами, в том числе детей со сложными заболеваниями за счет сформированного фонда "Круг добра", - сказал Силуанов.
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановФонд "Круг добра"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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