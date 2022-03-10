https://ria.ru/20220310/mery-1777533817.html
В Верхневолжье принят первый пакет мер по поддержке предпринимателей
В Верхневолжье принят первый пакет мер по поддержке предпринимателей - РИА Новости, 10.03.2022
В Верхневолжье принят первый пакет мер по поддержке предпринимателей
План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области утвержден в четверг на заседании регионального правительства, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:14
2022-03-10T18:14
2022-03-10T18:14
тверская область
экономика
игорь руденя
россия
тверская область
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ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области утвержден в четверг на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба правительства области."Объем первого регионального пакета мер, который сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 1,5 миллиарда рублей. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка предприятий промышленности и крупных компаний, турбизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов. Ожидаем в этом году серьезный рост числа туристов, приезжающих на нашу территорию. В связи с планируемым притоком нам предстоит обеспечить возможности для развития объектов для размещения гостей. У нас есть все шансы развернуть экономику и занять новые ниши. Будем стараться использовать этот период для роста региональной и национальной экономик", - сказал на заседании губернатор региона Игорь Руденя.Главные задачи, которые должна решить господдержка бизнеса, – сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей России.План сформирован с учетом предложений бизнес-сообщества по итогам встречи губернатора с предпринимателями 2 марта 2022 года.В числе основных инструментов – новые льготные займы: "Стабильный бизнес" от Фонда содействия кредитованию субъектов МСП; "Развитие индустрии туризма"; Программа "Импортозамещение", нацеленная на стимулирование создания импортозамещающих производств.Предложено также перезагрузить программу "Оборотный капитал". Поддержку окажут владельцам торговых и развлекательных комплексов.Предполагается расширить региональную поддержку предприятий сферы информационных технологий, связи и строительства, для которых предусмотрены налоговые льготы, субсидии и займы.Кроме того, будет создана региональная электронная торговая площадка-биржа для размещения сведений о продуктах и товарах, расширен перечень системообразующих предприятий, сформирован региональный план по импортозамещению. Компаниям окажут содействие в получении лицензий на производство лекарств и статуса "Сделано в России", введенного для повышения уровня доверия к отечественным товарам.Регион готов обратиться на федеральный уровень с рядом инициатив, направленных на поддержку бизнеса в сферах сельского хозяйства, лекарственного обеспечения и других отраслях. До 20 марта планируется завершить дополнительный анализ ситуации в экономике Верхневолжья и по итогам утвердить второй пакет мер экономического характера, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220222/zakupki-1774371691.html
https://ria.ru/20220218/rudenya-1773494021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, игорь руденя, россия, тверская область
ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области утвержден в четверг на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба правительства области.
"Объем первого регионального пакета мер, который сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 1,5 миллиарда рублей. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка предприятий промышленности и крупных компаний, турбизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов. Ожидаем в этом году серьезный рост числа туристов, приезжающих на нашу территорию. В связи с планируемым притоком нам предстоит обеспечить возможности для развития объектов для размещения гостей. У нас есть все шансы развернуть экономику и занять новые ниши. Будем стараться использовать этот период для роста региональной и национальной экономик", - сказал на заседании губернатор региона Игорь Руденя
.
Главные задачи, которые должна решить господдержка бизнеса, – сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей России
.
План сформирован с учетом предложений бизнес-сообщества по итогам встречи губернатора с предпринимателями 2 марта 2022 года.
В числе основных инструментов – новые льготные займы: "Стабильный бизнес" от Фонда содействия кредитованию субъектов МСП; "Развитие индустрии туризма"; Программа "Импортозамещение", нацеленная на стимулирование создания импортозамещающих производств.
Предложено также перезагрузить программу "Оборотный капитал". Поддержку окажут владельцам торговых и развлекательных комплексов.
Предполагается расширить региональную поддержку предприятий сферы информационных технологий, связи и строительства, для которых предусмотрены налоговые льготы, субсидии и займы.
Кроме того, будет создана региональная электронная торговая площадка-биржа для размещения сведений о продуктах и товарах, расширен перечень системообразующих предприятий, сформирован региональный план по импортозамещению. Компаниям окажут содействие в получении лицензий на производство лекарств и статуса "Сделано в России", введенного для повышения уровня доверия к отечественным товарам.
Регион готов обратиться на федеральный уровень с рядом инициатив, направленных на поддержку бизнеса в сферах сельского хозяйства, лекарственного обеспечения и других отраслях. До 20 марта планируется завершить дополнительный анализ ситуации в экономике Верхневолжья и по итогам утвердить второй пакет мер экономического характера, отметили в пресс-службе.