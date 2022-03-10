https://ria.ru/20220310/mery-1777533817.html

В Верхневолжье принят первый пакет мер по поддержке предпринимателей

В Верхневолжье принят первый пакет мер по поддержке предпринимателей - РИА Новости, 10.03.2022

В Верхневолжье принят первый пакет мер по поддержке предпринимателей

План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области утвержден в четверг на заседании регионального правительства, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:14

2022-03-10T18:14

2022-03-10T18:14

тверская область

экономика

игорь руденя

россия

тверская область

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ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. План мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области утвержден в четверг на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба правительства области."Объем первого регионального пакета мер, который сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 1,5 миллиарда рублей. Это специальные кредиты для малого бизнеса, поддержка предприятий промышленности и крупных компаний, турбизнеса в части создания кемпингов и глэмпингов. Ожидаем в этом году серьезный рост числа туристов, приезжающих на нашу территорию. В связи с планируемым притоком нам предстоит обеспечить возможности для развития объектов для размещения гостей. У нас есть все шансы развернуть экономику и занять новые ниши. Будем стараться использовать этот период для роста региональной и национальной экономик", - сказал на заседании губернатор региона Игорь Руденя.Главные задачи, которые должна решить господдержка бизнеса, – сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов, помощь в налаживании новых кооперативных и логистических связей внутри региона и всей России.План сформирован с учетом предложений бизнес-сообщества по итогам встречи губернатора с предпринимателями 2 марта 2022 года.В числе основных инструментов – новые льготные займы: "Стабильный бизнес" от Фонда содействия кредитованию субъектов МСП; "Развитие индустрии туризма"; Программа "Импортозамещение", нацеленная на стимулирование создания импортозамещающих производств.Предложено также перезагрузить программу "Оборотный капитал". Поддержку окажут владельцам торговых и развлекательных комплексов.Предполагается расширить региональную поддержку предприятий сферы информационных технологий, связи и строительства, для которых предусмотрены налоговые льготы, субсидии и займы.Кроме того, будет создана региональная электронная торговая площадка-биржа для размещения сведений о продуктах и товарах, расширен перечень системообразующих предприятий, сформирован региональный план по импортозамещению. Компаниям окажут содействие в получении лицензий на производство лекарств и статуса "Сделано в России", введенного для повышения уровня доверия к отечественным товарам.Регион готов обратиться на федеральный уровень с рядом инициатив, направленных на поддержку бизнеса в сферах сельского хозяйства, лекарственного обеспечения и других отраслях. До 20 марта планируется завершить дополнительный анализ ситуации в экономике Верхневолжья и по итогам утвердить второй пакет мер экономического характера, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220222/zakupki-1774371691.html

https://ria.ru/20220218/rudenya-1773494021.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, игорь руденя, россия, тверская область