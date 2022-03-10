17:57 10.03.2022 (обновлено: 17:59 10.03.2022)
Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s
Глава Калининградской области Алиханов: в регионе помогут поставщику ресторанов McDonald`s
Вывеска на ресторане "Макдоналдс"
КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Группа компаний "Атлантис" в Калининграде, крупнейший поставщик ресторанов "Макдоналдс", после их закрытия в России продолжит работу и получит поддержку из областного бюджета, сообщил губернатор Антон Алиханов в видеообращении к жителям региона в Telegram-канале.
"С учётом того, что "Макдоналдс" приостановил работу своих ресторанов в России, есть опасения. У нас есть ГК "Атлантис", которая является крупнейшим поставщиком ресторанов "Макдоналдс" в России. У нас есть и другие потребители, которые уже направили заявки на дополнительное производство и расширение линейки для других ресторанов, для других сетевых организаций, объёмы "Макдоналдса" будут потреблены и другими ресторанами и сетями", — сказал Алиханов.
По словам губернатора, для поддержки предприятия ему будут выделены средства из регионального бюджета.
"Мы выделяем группе компаний "Атлантис" средства на строительство новых предприятий, которые у них есть в плане, это строительство молочного завода по производству сыров для полуфабрикатов. И средства выделяем для перенастройки производства под нужды новых клиентов, которые хотят расширить объём потребления. Я хочу всех успокоить: мы будем оперативно принимать меры, чтобы сохранять занятость на наших предприятиях", — заключил Алиханов.
Группа компаний "Атлантис" построила завод в Калининградской области, который выпускает обширный ассортимент продукции — более 300 видов. Предприятие производит креветки, сырные палочки, куриные крылышки, спринг-роллы, моцареллу и другие продукты.
С 2020 года производство было модернизировано, расширена линейка продукции, новым направлением стали полуфабрикаты из мяса птицы. Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. На заводе налажен механизм поставки сырья из стран юго-восточной Азии и Южной Америки. Партнёры - известные мировые торговые марки, как в России, так и в странах СНГ и Европы, такие как "Макдоналдс", "Бургер Кинг", "ДоДо Пицца".
Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек.