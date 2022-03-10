https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777529755.html

Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s

Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s - РИА Новости, 10.03.2022

Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s

Группа компаний "Атлантис" в Калининграде, крупнейший поставщик ресторанов "Макдоналдс", после их закрытия в России продолжит работу и получит поддержку из... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:57

2022-03-10T17:57

2022-03-10T17:59

экономика

калининградская область

антон алиханов

mcdonald's corporation

додо пицца

россия

европа

снг

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КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Группа компаний "Атлантис" в Калининграде, крупнейший поставщик ресторанов "Макдоналдс", после их закрытия в России продолжит работу и получит поддержку из областного бюджета, сообщил губернатор Антон Алиханов в видеообращении к жителям региона в Telegram-канале."С учётом того, что "Макдоналдс" приостановил работу своих ресторанов в России, есть опасения. У нас есть ГК "Атлантис", которая является крупнейшим поставщиком ресторанов "Макдоналдс" в России. У нас есть и другие потребители, которые уже направили заявки на дополнительное производство и расширение линейки для других ресторанов, для других сетевых организаций, объёмы "Макдоналдса" будут потреблены и другими ресторанами и сетями", — сказал Алиханов.По словам губернатора, для поддержки предприятия ему будут выделены средства из регионального бюджета."Мы выделяем группе компаний "Атлантис" средства на строительство новых предприятий, которые у них есть в плане, это строительство молочного завода по производству сыров для полуфабрикатов. И средства выделяем для перенастройки производства под нужды новых клиентов, которые хотят расширить объём потребления. Я хочу всех успокоить: мы будем оперативно принимать меры, чтобы сохранять занятость на наших предприятиях", — заключил Алиханов.Группа компаний "Атлантис" построила завод в Калининградской области, который выпускает обширный ассортимент продукции — более 300 видов. Предприятие производит креветки, сырные палочки, куриные крылышки, спринг-роллы, моцареллу и другие продукты.С 2020 года производство было модернизировано, расширена линейка продукции, новым направлением стали полуфабрикаты из мяса птицы. Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. На заводе налажен механизм поставки сырья из стран юго-восточной Азии и Южной Америки. Партнёры - известные мировые торговые марки, как в России, так и в странах СНГ и Европы, такие как "Макдоналдс", "Бургер Кинг", "ДоДо Пицца".Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/volodin-1777497868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, калининградская область, антон алиханов, mcdonald's corporation, додо пицца, россия, европа, снг