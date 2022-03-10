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Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s
Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s - РИА Новости, 10.03.2022
Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s
Группа компаний "Атлантис" в Калининграде, крупнейший поставщик ресторанов "Макдоналдс", после их закрытия в России продолжит работу и получит поддержку из... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:57
2022-03-10T17:59
экономика
калининградская область
антон алиханов
mcdonald's corporation
додо пицца
россия
европа
снг
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Группа компаний "Атлантис" в Калининграде, крупнейший поставщик ресторанов "Макдоналдс", после их закрытия в России продолжит работу и получит поддержку из областного бюджета, сообщил губернатор Антон Алиханов в видеообращении к жителям региона в Telegram-канале."С учётом того, что "Макдоналдс" приостановил работу своих ресторанов в России, есть опасения. У нас есть ГК "Атлантис", которая является крупнейшим поставщиком ресторанов "Макдоналдс" в России. У нас есть и другие потребители, которые уже направили заявки на дополнительное производство и расширение линейки для других ресторанов, для других сетевых организаций, объёмы "Макдоналдса" будут потреблены и другими ресторанами и сетями", — сказал Алиханов.По словам губернатора, для поддержки предприятия ему будут выделены средства из регионального бюджета."Мы выделяем группе компаний "Атлантис" средства на строительство новых предприятий, которые у них есть в плане, это строительство молочного завода по производству сыров для полуфабрикатов. И средства выделяем для перенастройки производства под нужды новых клиентов, которые хотят расширить объём потребления. Я хочу всех успокоить: мы будем оперативно принимать меры, чтобы сохранять занятость на наших предприятиях", — заключил Алиханов.Группа компаний "Атлантис" построила завод в Калининградской области, который выпускает обширный ассортимент продукции — более 300 видов. Предприятие производит креветки, сырные палочки, куриные крылышки, спринг-роллы, моцареллу и другие продукты.С 2020 года производство было модернизировано, расширена линейка продукции, новым направлением стали полуфабрикаты из мяса птицы. Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. На заводе налажен механизм поставки сырья из стран юго-восточной Азии и Южной Америки. Партнёры - известные мировые торговые марки, как в России, так и в странах СНГ и Европы, такие как "Макдоналдс", "Бургер Кинг", "ДоДо Пицца".Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек.
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экономика, калининградская область, антон алиханов, mcdonald's corporation, додо пицца, россия, европа, снг
17:57 10.03.2022 (обновлено: 17:59 10.03.2022)
 
Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald`s

Глава Калининградской области Алиханов: в регионе помогут поставщику ресторанов McDonald`s

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс"
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вывеска на ресторане "Макдоналдс"
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Группа компаний "Атлантис" в Калининграде, крупнейший поставщик ресторанов "Макдоналдс", после их закрытия в России продолжит работу и получит поддержку из областного бюджета, сообщил губернатор Антон Алиханов в видеообращении к жителям региона в Telegram-канале.
"С учётом того, что "Макдоналдс" приостановил работу своих ресторанов в России, есть опасения. У нас есть ГК "Атлантис", которая является крупнейшим поставщиком ресторанов "Макдоналдс" в России. У нас есть и другие потребители, которые уже направили заявки на дополнительное производство и расширение линейки для других ресторанов, для других сетевых организаций, объёмы "Макдоналдса" будут потреблены и другими ресторанами и сетями", — сказал Алиханов.
По словам губернатора, для поддержки предприятия ему будут выделены средства из регионального бюджета.
"Мы выделяем группе компаний "Атлантис" средства на строительство новых предприятий, которые у них есть в плане, это строительство молочного завода по производству сыров для полуфабрикатов. И средства выделяем для перенастройки производства под нужды новых клиентов, которые хотят расширить объём потребления. Я хочу всех успокоить: мы будем оперативно принимать меры, чтобы сохранять занятость на наших предприятиях", — заключил Алиханов.
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Вчера, 16:08В мире
Володин нашел отечественную альтернативу McDonald’s
Группа компаний "Атлантис" построила завод в Калининградской области, который выпускает обширный ассортимент продукции — более 300 видов. Предприятие производит креветки, сырные палочки, куриные крылышки, спринг-роллы, моцареллу и другие продукты.
С 2020 года производство было модернизировано, расширена линейка продукции, новым направлением стали полуфабрикаты из мяса птицы. Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. На заводе налажен механизм поставки сырья из стран юго-восточной Азии и Южной Америки. Партнёры - известные мировые торговые марки, как в России, так и в странах СНГ и Европы, такие как "Макдоналдс", "Бургер Кинг", "ДоДо Пицца".
Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек.
 
ЭкономикаКалининградская областьАнтон АлихановMcDonald's CorporationДодо ПиццаРоссияЕвропаСНГ
 
 
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