Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777483906.html
Володин прокомментировал закрытие McDonald’s
Володин прокомментировал закрытие McDonald’s - РИА Новости, 10.03.2022
Володин прокомментировал закрытие McDonald’s
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:11
2022-03-10T15:11
экономика
госдума рф
вячеслав володин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_117:0:2522:1353_1920x0_80_0_0_914e01aa1b3928cef981e2f0a7097304.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald’s, уже завтра должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места."Надо защищать людей, потому что компании, которые сейчас уходят, хотят заработать, при этом используют наше российское сырье. Вот "Макдональдс", 100 процентов российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены – снижены. Вот такой подход", - заявил Володин.Спикер Госдумы отметил, что на место заграничных сетевых компаний должны прийти отечественные, а если они не сделают этого, то это место займет государство."Возьмите IKEA. Да, мы рады, что компания пришла, OBI молодцы. Страна открыта, рынок перед вами с распростертыми объятиями. Но вы решили уйти, вы под дудку Вашингтона пляшете? Хорошо. Но ведь в той же IKEA только фурнитура завозная, все остальное опять наше. Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные. Нет отечественных? Пускай будет тогда государство. То же самое и OBI", - сказал Володин.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777467371.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_418:0:2222:1353_1920x0_80_0_0_086f1f3157d1ab7a40181b1c902e14c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, вячеслав володин, россия
15:11 10.03.2022
 
Володин прокомментировал закрытие McDonald’s

Спикер Госдумы Володин призвал открыть на месте ресторанов McDonald’s сеть "У дяди Вани"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс" в Москве
Вывеска на ресторане Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вывеска на ресторане "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald’s, уже завтра должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места.
"Надо защищать людей, потому что компании, которые сейчас уходят, хотят заработать, при этом используют наше российское сырье. Вот "Макдональдс", 100 процентов российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены – снижены. Вот такой подход", - заявил Володин.
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:03
Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами
Спикер Госдумы отметил, что на место заграничных сетевых компаний должны прийти отечественные, а если они не сделают этого, то это место займет государство.
"Возьмите IKEA. Да, мы рады, что компания пришла, OBI молодцы. Страна открыта, рынок перед вами с распростертыми объятиями. Но вы решили уйти, вы под дудку Вашингтона пляшете? Хорошо. Но ведь в той же IKEA только фурнитура завозная, все остальное опять наше. Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные. Нет отечественных? Пускай будет тогда государство. То же самое и OBI", - сказал Володин.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
 
ЭкономикаГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала