https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777483906.html

Володин прокомментировал закрытие McDonald’s

Володин прокомментировал закрытие McDonald’s - РИА Новости, 10.03.2022

Володин прокомментировал закрытие McDonald’s

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:11

2022-03-10T15:11

2022-03-10T15:11

экономика

госдума рф

вячеслав володин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_117:0:2522:1353_1920x0_80_0_0_914e01aa1b3928cef981e2f0a7097304.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald’s, уже завтра должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места."Надо защищать людей, потому что компании, которые сейчас уходят, хотят заработать, при этом используют наше российское сырье. Вот "Макдональдс", 100 процентов российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены – снижены. Вот такой подход", - заявил Володин.Спикер Госдумы отметил, что на место заграничных сетевых компаний должны прийти отечественные, а если они не сделают этого, то это место займет государство."Возьмите IKEA. Да, мы рады, что компания пришла, OBI молодцы. Страна открыта, рынок перед вами с распростертыми объятиями. Но вы решили уйти, вы под дудку Вашингтона пляшете? Хорошо. Но ведь в той же IKEA только фурнитура завозная, все остальное опять наше. Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши, отечественные. Нет отечественных? Пускай будет тогда государство. То же самое и OBI", - сказал Володин.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.

https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777467371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, госдума рф, вячеслав володин, россия