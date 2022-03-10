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Собянин допустил замещение McDonald's в Москве за полгода или год
Собянин допустил замещение McDonald's в Москве за полгода или год - РИА Новости, 10.03.2022
Собянин допустил замещение McDonald's в Москве за полгода или год
Российские сети общественного питания за год могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:54
2022-03-10T21:02
экономика
россия
москва
mcdonald's corporation
сергей собянин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские сети общественного питания за год могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99 процентов российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть (рестораны. — Прим. ред.). Работаем по этому направлению вместе с правительством (России. — Прим. ред.)", — заключил он.Он добавил, что для замещения ниши, "которую иностранные коллеги освобождают", власти столицы приняли решение о выделении 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания."Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий. В частности, вы знаете, на два месяца остановилась работа McDonald's. В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald's, конечно, это неприятно: многие привыкли ходить в McDonald's. Но надо иметь ввиду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания — они разные, по разным направлениям работающие, — но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-семь-восемь лет, и это сеть мирового уровня", — сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.Во вторник американская корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке России из-за событий вокруг Украины. Как говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в России.
https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html
https://ria.ru/20220309/restoran-1777258146.html
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экономика, россия, москва, mcdonald's corporation, сергей собянин, санкции в отношении россии
14:54 10.03.2022 (обновлено: 21:02 10.03.2022)
 
Собянин допустил замещение McDonald's в Москве за полгода или год

Мэр Москвы Собянин заявил о выделении 500 миллионов рублей на создание замены McDonald's

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ресторан "Макдоналдс" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские сети общественного питания за год могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99 процентов российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть (рестораны. — Прим. ред.). Работаем по этому направлению вместе с правительством (России. — Прим. ред.)", — заключил он.
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Он добавил, что для замещения ниши, "которую иностранные коллеги освобождают", власти столицы приняли решение о выделении 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
"Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий. В частности, вы знаете, на два месяца остановилась работа McDonald's. В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald's, конечно, это неприятно: многие привыкли ходить в McDonald's. Но надо иметь ввиду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания — они разные, по разным направлениям работающие, — но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние пять-семь-восемь лет, и это сеть мирового уровня", — сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.
Во вторник американская корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке России из-за событий вокруг Украины. Как говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в России.
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ЭкономикаРоссияМоскваMcDonald's CorporationСергей СобянинСанкции в отношении России
 
 
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