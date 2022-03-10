https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777467371.html

Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами

Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами - РИА Новости, 10.03.2022

Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал "привет" "Макдоналдсу", заявив, что котлеты и булки в России производить и сами умеют, и этим могли бы... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:03

2022-03-10T14:03

2022-03-10T15:15

россия

mcdonald's corporation

макдоналдс

украина

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733285303_0:35:3273:1876_1920x0_80_0_0_66d0c7dd901d2367d488d151fd1ef414.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал "привет" "Макдоналдсу", заявив, что котлеты и булки в России производить и сами умеют, и этим могли бы заняться бизнесмены, попавшие под санкции."Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу!"- написал он в соцсети "Вконтакте".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 заведениях. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, для всех сотрудников сохранят зарплату.

https://ria.ru/20220310/kompanii-1777463746.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, mcdonald's corporation, макдоналдс, украина, дмитрий медведев