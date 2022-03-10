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https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777467371.html
Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами
Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами - РИА Новости, 10.03.2022
Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал "привет" "Макдоналдсу", заявив, что котлеты и булки в России производить и сами умеют, и этим могли бы... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:03
2022-03-10T15:15
россия
mcdonald's corporation
макдоналдс
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал "привет" "Макдоналдсу", заявив, что котлеты и булки в России производить и сами умеют, и этим могли бы заняться бизнесмены, попавшие под санкции."Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу!"- написал он в соцсети "Вконтакте".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 заведениях. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, для всех сотрудников сохранят зарплату.
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россия, mcdonald's corporation, макдоналдс, украина, дмитрий медведев
14:03 10.03.2022 (обновлено: 15:15 10.03.2022)
 
Медведев передал "привет" McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами

Медведев передал привет McDonald`s и заявил, что в России делают хорошие котлеты и булки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал "привет" "Макдоналдсу", заявив, что котлеты и булки в России производить и сами умеют, и этим могли бы заняться бизнесмены, попавшие под санкции.
"Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу!"- написал он в соцсети "Вконтакте".
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Исход иностранных компаний из России не связан с бизнесом, заявил Медведев
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 заведениях. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, для всех сотрудников сохранят зарплату.
 
РоссияMcDonald's CorporationМакдоналдсУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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