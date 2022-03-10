https://ria.ru/20220310/mashiny-1777501679.html

В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти

В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти - РИА Новости, 10.03.2022

В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти

Калининградский "Автотор" после прекращения сборки BMW работает и выпускает автомобили марок Kia и Hyundai, партнеры из Южной Кореи продолжают поставки, сообщил РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:23

2022-03-10T16:23

2022-03-10T16:23

экономика

авто

автотор

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Калининградский "Автотор" после прекращения сборки BMW работает и выпускает автомобили марок Kia и Hyundai, партнеры из Южной Кореи продолжают поставки, сообщил губернатор Антон Алиханов."Вчера на совещании присутствовали наши коллеги из ГК "Автотор", они продолжают работу со своими южнокорейскими партнёрами. У них есть товары в пути, запасы на складах, и это позволяет им работать, даже с учётом этого объёма, ещё порядка трёх месяцев у них есть запасы для работы, и они продолжают работать и дальше. Товары продолжают им отгружать. Они будут заниматься производством автомобилей марки KIA, Hyundai и дальше", — сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По словам Алиханова, группа компаний продолжает строительство и новых заводов, работу в рамках подписанного ранее инвестиционного контракта, в рамках которого "Автотор" планировал инвестировать порядка 32 миллиардов рублей. Инвестиции в размере 6 миллиардов рублей были сделаны в прошлом году.Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.

https://ria.ru/20220310/nalog-1777489362.html

калининград

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, авто, автотор, калининград