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В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти
В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти - РИА Новости, 10.03.2022
В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти
Калининградский "Автотор" после прекращения сборки BMW работает и выпускает автомобили марок Kia и Hyundai, партнеры из Южной Кореи продолжают поставки, сообщил РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:23
2022-03-10T16:23
экономика
авто
автотор
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Калининградский "Автотор" после прекращения сборки BMW работает и выпускает автомобили марок Kia и Hyundai, партнеры из Южной Кореи продолжают поставки, сообщил губернатор Антон Алиханов."Вчера на совещании присутствовали наши коллеги из ГК "Автотор", они продолжают работу со своими южнокорейскими партнёрами. У них есть товары в пути, запасы на складах, и это позволяет им работать, даже с учётом этого объёма, ещё порядка трёх месяцев у них есть запасы для работы, и они продолжают работать и дальше. Товары продолжают им отгружать. Они будут заниматься производством автомобилей марки KIA, Hyundai и дальше", — сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По словам Алиханова, группа компаний продолжает строительство и новых заводов, работу в рамках подписанного ранее инвестиционного контракта, в рамках которого "Автотор" планировал инвестировать порядка 32 миллиардов рублей. Инвестиции в размере 6 миллиардов рублей были сделаны в прошлом году.Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.
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экономика, авто, автотор, калининград
16:23 10.03.2022
 
В Калининграде продолжают выпускать Kia и Hyundai, сообщили власти

Губернатор Алиханов: завод "Автотор" в Калининграде продолжает выпускать Kia и Hyundai

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобили Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде
Автомобили Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобили Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Калининградский "Автотор" после прекращения сборки BMW работает и выпускает автомобили марок Kia и Hyundai, партнеры из Южной Кореи продолжают поставки, сообщил губернатор Антон Алиханов.
"Вчера на совещании присутствовали наши коллеги из ГК "Автотор", они продолжают работу со своими южнокорейскими партнёрами. У них есть товары в пути, запасы на складах, и это позволяет им работать, даже с учётом этого объёма, ещё порядка трёх месяцев у них есть запасы для работы, и они продолжают работать и дальше. Товары продолжают им отгружать. Они будут заниматься производством автомобилей марки KIA, Hyundai и дальше", — сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Алиханова, группа компаний продолжает строительство и новых заводов, работу в рамках подписанного ранее инвестиционного контракта, в рамках которого "Автотор" планировал инвестировать порядка 32 миллиардов рублей. Инвестиции в размере 6 миллиардов рублей были сделаны в прошлом году.
Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.
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