https://ria.ru/20220310/mars-1777567277.html

Mars приостанавливает деятельность в России

Mars приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 11.03.2022

Mars приостанавливает деятельность в России

Американская компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-10T22:54

2022-03-10T22:54

2022-03-11T00:00

экономика

украина

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американская компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию, сообщается на сайте компании.Также компания сообщает, что любая прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь. Mars увеличит денежные и натуральные пожертвования на гуманитарные цели на 10 миллионов долларов в дополнение к 2 миллионам долларам, выделенным на прошлой неделе.Кроме того, Mars отмечает, что будет принимать решения в соответствии с дальнейшем развитием ситуации вокруг Украины.Компания Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Mars - семейная компания, основанная в 1911 году, ее штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании - батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина, россия