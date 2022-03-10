https://ria.ru/20220310/mariupol-1777416314.html

Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов

Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов - РИА Новости, 10.03.2022

Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов

Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:39

2022-03-10T10:39

2022-03-10T10:47

в мире

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Продолжилась операция по освобождению города Мариуполь от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный", - заявил он.По его словам, группировка войск ДНР "взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла". "Продвижение составило 4 километра", - уточнил он.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777414968.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр