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Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов
Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов - РИА Новости, 10.03.2022
Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов
Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:39
2022-03-10T10:47
в мире
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Продолжилась операция по освобождению города Мариуполь от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный", - заявил он.По его словам, группировка войск ДНР "взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла". "Продвижение составило 4 километра", - уточнил он.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777414968.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:39 10.03.2022 (обновлено: 10:47 10.03.2022)
 
Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от националистов

В Минобороны заявили, что операция по освобождению Мариуполя от националистов продолжается

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР под Мариуполем
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие ДНР под Мариуполем
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Продолжилась операция по освобождению города Мариуполь от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный", - заявил он.
По его словам, группировка войск ДНР "взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла". "Продвижение составило 4 километра", - уточнил он.
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В миреМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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