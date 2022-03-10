https://ria.ru/20220310/mariupol-1777407993.html

Минимум 400 тысяч мирных жителей находятся в Мариуполе, заявил Басурин

Минимум 400 тысяч мирных жителей находятся в Мариуполе, заявил Басурин - РИА Новости, 10.03.2022

Минимум 400 тысяч мирных жителей находятся в Мариуполе, заявил Басурин

Минимум 400 тысяч мирных жителей сейчас находятся в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:40

2022-03-10T09:40

2022-03-10T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минимум 400 тысяч мирных жителей сейчас находятся в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По моим подсчетам, это минимум 400 тысяч, минимум. Это в Мариуполе. Если они все изъявят желание, мы найдем средства и способы. Плюс помощь, которая от РФ, потому что граница до РФ 40 км от того места, где у нас есть эвакуационный лагерь. Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что. Пока мы своими силами справляемся. Если будет такой грандиозный наплыв, обратимся к РФ, я думаю, они нам обязательно помогут и все люди которые захотят уйти в РФ, смогут спокойно это сделать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, мариуполь, эдуард басурин