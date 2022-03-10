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Нацбаты в Мариуполе могут либо сдаться, либо умереть, заявил Басурин
Нацбаты в Мариуполе могут либо сдаться, либо умереть, заявил Басурин - РИА Новости, 10.03.2022
Нацбаты в Мариуполе могут либо сдаться, либо умереть, заявил Басурин
Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:12
2022-03-10T13:00
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
эдуард басурин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Оттуда вытеснять их некуда, если только в море", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."У них только два варианта — или умереть, или сдаться", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/mariupol-1777388570.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, эдуард басурин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
09:12 10.03.2022 (обновлено: 13:00 10.03.2022)
 
Нацбаты в Мариуполе могут либо сдаться, либо умереть, заявил Басурин

Басурин заявил, что у нацбатов в Мариуполе есть только два варианта: сдаться или умереть

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкФлаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Флаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 02:22
Полянский указал на фейк об ударе по мирным жителям в больнице в Мариуполе
"У них только два варианта — или умереть, или сдаться", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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