https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html

Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС

Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС - РИА Новости, 10.03.2022

Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:16

2022-03-10T20:16

2022-03-10T23:05

в мире

евросоюз

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз.Перед началом саммита ЕС в Версале он напомнил журналистам, что Украина, Молдавия и Грузия подали официальные заявки на вступление в ЕС, европейские лидеры собираются обсудить их сегодня вечером."В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. <…> Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС. — Прим. ред.) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", — подчеркнул Макрон.При этом он добавил, что "закрыть дверь" навсегда "было бы несправедливо"."Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание", — продолжил французский лидер.Он также обратил внимание на ситуацию в Молдавии, которая зависит от российского газа и приняла десятки тысяч украинских беженцев."Мы не можем бросить Молдавию на этом пути", — заключил Макрон.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в ЕС, 3 марта свои заявки направили Молдавия и Грузия.

https://ria.ru/20220308/avstriya-1777172959.html

https://ria.ru/20220304/es-1776395754.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, украина, эммануэль макрон