Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html
Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС
Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС - РИА Новости, 10.03.2022
Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:16
2022-03-10T23:05
в мире
евросоюз
украина
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777120237_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_c142fc22571f47cd36a40033b1fe406c.jpg
ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз.Перед началом саммита ЕС в Версале он напомнил журналистам, что Украина, Молдавия и Грузия подали официальные заявки на вступление в ЕС, европейские лидеры собираются обсудить их сегодня вечером."В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. &lt;…&gt; Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС. — Прим. ред.) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", — подчеркнул Макрон.При этом он добавил, что "закрыть дверь" навсегда "было бы несправедливо"."Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание", — продолжил французский лидер.Он также обратил внимание на ситуацию в Молдавии, которая зависит от российского газа и приняла десятки тысяч украинских беженцев."Мы не можем бросить Молдавию на этом пути", — заключил Макрон.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в ЕС, 3 марта свои заявки направили Молдавия и Грузия.
https://ria.ru/20220308/avstriya-1777172959.html
https://ria.ru/20220304/es-1776395754.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777120237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4364e8bbcec63c4a437fead91f97952c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, эммануэль макрон
20:16 10.03.2022 (обновлено: 23:05 10.03.2022)
 
Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС

Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начало процедуры принятия Украины в ЕС

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия Украины в Евросоюз.
Перед началом саммита ЕС в Версале он напомнил журналистам, что Украина, Молдавия и Грузия подали официальные заявки на вступление в ЕС, европейские лидеры собираются обсудить их сегодня вечером.
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 18:25
МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС
"В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. <…> Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС. — Прим. ред.) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", — подчеркнул Макрон.
При этом он добавил, что "закрыть дверь" навсегда "было бы несправедливо".
"Можно ли забывать про баланс в регионе? Надо обращать внимание", — продолжил французский лидер.
Он также обратил внимание на ситуацию в Молдавии, которая зависит от российского газа и приняла десятки тысяч украинских беженцев.
"Мы не можем бросить Молдавию на этом пути", — заключил Макрон.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в ЕС, 3 марта свои заявки направили Молдавия и Грузия.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 02:14
Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины и Грузии в ЕС
 
В миреЕвросоюзУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала