https://ria.ru/20220310/makron-1777551235.html
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов - РИА Новости, 10.03.2022
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:49
2022-03-10T19:49
2022-03-10T19:51
в мире
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франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов."Этим утром с канцлером ФРГ Шольцем мы разговаривали с Путиным. Мы планируем вновь провести с ним разговор в ближайшие 48 часов", - сообщил Макрон на открытии внеочередного саммита ЕС в Версале.Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.
https://ria.ru/20220310/shreder-1777545262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
19:49 10.03.2022 (обновлено: 19:51 10.03.2022)
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов
Президент Франции Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным через 48 часов