https://ria.ru/20220310/makron-1777551235.html

Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов

Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов - РИА Новости, 10.03.2022

Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:49

2022-03-10T19:49

2022-03-10T19:51

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

франция

россия

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов."Этим утром с канцлером ФРГ Шольцем мы разговаривали с Путиным. Мы планируем вновь провести с ним разговор в ближайшие 48 часов", - сообщил Макрон на открытии внеочередного саммита ЕС в Версале.Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.

https://ria.ru/20220310/shreder-1777545262.html

украина

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон