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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/makron-1777551235.html
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов - РИА Новости, 10.03.2022
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:49
2022-03-10T19:51
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов."Этим утром с канцлером ФРГ Шольцем мы разговаривали с Путиным. Мы планируем вновь провести с ним разговор в ближайшие 48 часов", - сообщил Макрон на открытии внеочередного саммита ЕС в Версале.Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.
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в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
19:49 10.03.2022 (обновлено: 19:51 10.03.2022)
 
Макрон анонсировал разговор с Путиным через 48 часов

Президент Франции Макрон заявил, что планирует поговорить с Путиным через 48 часов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вновь поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов.
"Этим утром с канцлером ФРГ Шольцем мы разговаривали с Путиным. Мы планируем вновь провести с ним разговор в ближайшие 48 часов", - сообщил Макрон на открытии внеочередного саммита ЕС в Версале.
Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шредер отправился на встречу с Путиным по просьбе Украины, сообщили СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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