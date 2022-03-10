https://ria.ru/20220310/magate-1777563059.html

МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности

МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности - РИА Новости, 10.03.2022

МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности

МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне, заявил генеральный директор агентства Рафаэль... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:00

2022-03-10T22:00

2022-03-10T22:48

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ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье."Моей главной целью было установить прямой диалог на самом высоком уровне, очень важно передавать ключевые послания о предлагаемых действиях. И это было достигнуто. У нас были встречи, хорошие встречи, нелегкие, но серьезные, на которых говорилось о сути вещей, которые мы намерены делать", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Кроме того, Москва и Киев готовы сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье."Обе стороны согласны с тем, что наша инициатива, идея, стоит того, чтобы ей следовать, что-то нужно делать. И обе стороны готовы работать и сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы договориться о воплощении этой идеи", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену."Украина и Российская Федерация намерены работать с нами, они согласились работать с нами и готовы работать с нами", - подчеркнул глава МАГАТЭ.На вопрос журналиста, заверили ли Россия и Украина агентство в том, что не будут применять оружие у ядерных установок, Гросси ответил: "Нет, потому что мы не обсуждали детально, что войдет в договоренности".

https://ria.ru/20220310/kuleba-1777473021.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, магатэ