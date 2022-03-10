https://ria.ru/20220310/magate-1777563059.html
МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности
МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности - РИА Новости, 10.03.2022
МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности
МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне, заявил генеральный директор агентства Рафаэль... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:00
2022-03-10T22:00
2022-03-10T22:48
в мире
украина
россия
обострение ситуации в днр и лнр
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_0:57:1619:968_1920x0_80_0_0_d06146355359dd7aa843876f3bacd36b.jpg
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье."Моей главной целью было установить прямой диалог на самом высоком уровне, очень важно передавать ключевые послания о предлагаемых действиях. И это было достигнуто. У нас были встречи, хорошие встречи, нелегкие, но серьезные, на которых говорилось о сути вещей, которые мы намерены делать", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.Кроме того, Москва и Киев готовы сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье."Обе стороны согласны с тем, что наша инициатива, идея, стоит того, чтобы ей следовать, что-то нужно делать. И обе стороны готовы работать и сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы договориться о воплощении этой идеи", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену."Украина и Российская Федерация намерены работать с нами, они согласились работать с нами и готовы работать с нами", - подчеркнул глава МАГАТЭ.На вопрос журналиста, заверили ли Россия и Украина агентство в том, что не будут применять оружие у ядерных установок, Гросси ответил: "Нет, потому что мы не обсуждали детально, что войдет в договоренности".
https://ria.ru/20220310/kuleba-1777473021.html
https://ria.ru/20220310/chaes-1777383019.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_128:0:1493:1024_1920x0_80_0_0_fd48ded391606a473c32479169dbfc65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, магатэ
22:00 10.03.2022 (обновлено: 22:48 10.03.2022)
МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности
МАГАТЭ установило прямой диалог между Россией и Украиной по ядерной безопасности
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. МАГАТЭ удалось установить прямой диалог по ядерной безопасности между Россией и Украиной на самом высоком уровне, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России
и Украины
, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье
.
"Моей главной целью было установить прямой диалог на самом высоком уровне, очень важно передавать ключевые послания о предлагаемых действиях. И это было достигнуто. У нас были встречи, хорошие встречи, нелегкие, но серьезные, на которых говорилось о сути вещей, которые мы намерены делать", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену
.
Кроме того, Москва и Киев готовы сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
В четверг Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье.
"Обе стороны согласны с тем, что наша инициатива, идея, стоит того, чтобы ей следовать, что-то нужно делать. И обе стороны готовы работать и сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы договориться о воплощении этой идеи", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.
"Украина и Российская Федерация намерены работать с нами, они согласились работать с нами и готовы работать с нами", - подчеркнул глава МАГАТЭ.
На вопрос журналиста, заверили ли Россия и Украина агентство в том, что не будут применять оружие у ядерных установок, Гросси ответил: "Нет, потому что мы не обсуждали детально, что войдет в договоренности".