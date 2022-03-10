https://ria.ru/20220310/magate-1777498525.html

Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС

Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС - РИА Новости, 10.03.2022

Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС

Глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус заявил, что на Украину пригласили специалистов МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:10

2022-03-10T16:10

2022-03-10T16:31

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магатэ

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андрей герус

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус заявил, что на Украину пригласили специалистов МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС."Приглашаем специалистов МАГАТЭ на Украину, чтобы они не только с наших слов узнали, что происходит на украинских атомных станциях, но и увидели лично", - приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/magate-1777496192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, верховная рада украины, магатэ, украина, андрей герус