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Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС
Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС - РИА Новости, 10.03.2022
Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС
Глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус заявил, что на Украину пригласили специалистов МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:10
2022-03-10T16:31
в мире
россия
верховная рада украины
магатэ
украина
андрей герус
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус заявил, что на Украину пригласили специалистов МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС."Приглашаем специалистов МАГАТЭ на Украину, чтобы они не только с наших слов узнали, что происходит на украинских атомных станциях, но и увидели лично", - приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, верховная рада украины, магатэ, украина, андрей герус
16:10 10.03.2022 (обновлено: 16:31 10.03.2022)
 
Рада пригласила МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС

Рада пригласила специалистов МАГАТЭ на Украину для оценки ситуации на украинских АЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета по энергетике Верховной рады Андрей Герус заявил, что на Украину пригласили специалистов МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС.
"Приглашаем специалистов МАГАТЭ на Украину, чтобы они не только с наших слов узнали, что происходит на украинских атомных станциях, но и увидели лично", - приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.
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В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреРоссияВерховная Рада УкраиныМАГАТЭУкраинаАндрей Герус
 
 
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