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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/magate-1777496192.html
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал конструктивной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по украинским атомным электростанциям. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:04
2022-03-10T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
магатэ
россия
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал конструктивной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по украинским атомным электростанциям."(Обсудили) атомные электростанции и другие объекты на Украине. Мы ищем пути обеспечения (безопасности). Проблем нет, встреча была конструктивной", - сказал Гросси журналистам.Он также отметил, что решение о трёхсторонней встрече РФ-Украина-МАГАТЭ пока не принято, стороны обсуждают этот вопрос, наилучшую форму, чтобы достичь результата.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/magate-1777380262.html
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в мире, украина, магатэ, россия, сергей лавров
16:04 10.03.2022 (обновлено: 17:13 10.03.2022)
 
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине

Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал конструктивной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по украинским атомным электростанциям.
"(Обсудили) атомные электростанции и другие объекты на Украине. Мы ищем пути обеспечения (безопасности). Проблем нет, встреча была конструктивной", - сказал Гросси журналистам.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 23:50
Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС была отключена
Он также отметил, что решение о трёхсторонней встрече РФ-Украина-МАГАТЭ пока не принято, стороны обсуждают этот вопрос, наилучшую форму, чтобы достичь результата.
В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:11
Источник рассказал, для чего Украина использовала зону Чернобыльской АЭС
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМАГАТЭРоссияСергей Лавров
 
 
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