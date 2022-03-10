https://ria.ru/20220310/magate-1777496192.html

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал конструктивной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по украинским атомным электростанциям. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:04

2022-03-10T16:04

2022-03-10T17:13

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал конструктивной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по украинским атомным электростанциям."(Обсудили) атомные электростанции и другие объекты на Украине. Мы ищем пути обеспечения (безопасности). Проблем нет, встреча была конструктивной", - сказал Гросси журналистам.Он также отметил, что решение о трёхсторонней встрече РФ-Украина-МАГАТЭ пока не принято, стороны обсуждают этот вопрос, наилучшую форму, чтобы достичь результата.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/magate-1777380262.html

https://ria.ru/20220306/chaes-1776880399.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, магатэ, россия, сергей лавров