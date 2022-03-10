16:04 10.03.2022 (обновлено: 17:13 10.03.2022)
Гендиректор МАГАТЭ обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине
Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудил с Лавровым обеспечение безопасности на Украине
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Анталье
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал конструктивной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по украинским атомным электростанциям.
"(Обсудили) атомные электростанции и другие объекты на Украине. Мы ищем пути обеспечения (безопасности). Проблем нет, встреча была конструктивной", - сказал Гросси журналистам.
Он также отметил, что решение о трёхсторонней встрече РФ-Украина-МАГАТЭ пока не принято, стороны обсуждают этот вопрос, наилучшую форму, чтобы достичь результата.
В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.