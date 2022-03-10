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Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию
Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию
Британская парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и физические поставки в Россию, сообщила компания. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:50
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украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британская парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и физические поставки в Россию, сообщила компания."Сегодня мы приостановили поставки нашему российскому лицензиату и остановили наши онлайн-продажи в России", - говорится в сообщении.Компания также сообщила, что находится в процессе приобретения акций Lush Ukraine, которые пока не принадлежат группе Lush.Компания пояснила, что перспективы для бизнеса в этих странах "неутешительны" в текущей ситуации, но не несут серьезных рисков для группы.Как также сообщает Lush, российские и украинские предприятия компании ассоциированы и принадлежат гражданину РФ, который за 20 лет открыл 48 магазинов в России и 15 - на Украине, где работают более 600 сотрудников.
https://ria.ru/20220310/yaponiya-1777430102.html
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экономика, россия, украина, великобритания
16:50 10.03.2022
 
Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию

Британская косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и поставки в Россию

© Фото : Lush RussiaКосметическая компания Lush
Косметическая компания Lush - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Lush Russia
Косметическая компания Lush
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британская парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и физические поставки в Россию, сообщила компания.
"Сегодня мы приостановили поставки нашему российскому лицензиату и остановили наши онлайн-продажи в России", - говорится в сообщении.
Компания также сообщила, что находится в процессе приобретения акций Lush Ukraine, которые пока не принадлежат группе Lush.
Компания пояснила, что перспективы для бизнеса в этих странах "неутешительны" в текущей ситуации, но не несут серьезных рисков для группы.
Как также сообщает Lush, российские и украинские предприятия компании ассоциированы и принадлежат гражданину РФ, который за 20 лет открыл 48 магазинов в России и 15 - на Украине, где работают более 600 сотрудников.
Логотип компании Shiseido - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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