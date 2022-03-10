https://ria.ru/20220310/lush-1777510861.html

Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию

Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию - РИА Новости, 10.03.2022

Британская косметическая компания Lush приостановила поставки в Россию

Британская парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и физические поставки в Россию, сообщила компания. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:50

2022-03-10T16:50

2022-03-10T16:50

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россия

украина

великобритания

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британская парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и физические поставки в Россию, сообщила компания."Сегодня мы приостановили поставки нашему российскому лицензиату и остановили наши онлайн-продажи в России", - говорится в сообщении.Компания также сообщила, что находится в процессе приобретения акций Lush Ukraine, которые пока не принадлежат группе Lush.Компания пояснила, что перспективы для бизнеса в этих странах "неутешительны" в текущей ситуации, но не несут серьезных рисков для группы.Как также сообщает Lush, российские и украинские предприятия компании ассоциированы и принадлежат гражданину РФ, который за 20 лет открыл 48 магазинов в России и 15 - на Украине, где работают более 600 сотрудников.

https://ria.ru/20220310/yaponiya-1777430102.html

россия

украина

великобритания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, великобритания