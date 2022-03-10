https://ria.ru/20220310/lukashenko-1777467543.html

Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным

Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным - РИА Новости, 10.03.2022

Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует во время визита в Москву 11 марта обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:04

2022-03-10T14:04

2022-03-10T14:12

александр лукашенко

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россия

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует во время визита в Москву 11 марта обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку в регионе и на Украине, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства."Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что "лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления". "На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220224/klyatva-1774737065.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия, москва