14:04 10.03.2022 (обновлено: 14:12 10.03.2022)
Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным
Президент Лукашенко обсудит 11 марта в Москве с Путиным союзную кооперацию и Украину
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует во время визита в Москву 11 марта обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку в регионе и на Украине, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
"Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления". "На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении.
24 февраля, 13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛукашенко рассказал о клятве Путина