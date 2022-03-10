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Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным
Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным - РИА Новости, 10.03.2022
Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует во время визита в Москву 11 марта обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:04
2022-03-10T14:12
александр лукашенко
владимир путин
в мире
белоруссия
россия
москва
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует во время визита в Москву 11 марта обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку в регионе и на Украине, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства."Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что "лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления". "На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении.
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александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия, москва
14:04 10.03.2022 (обновлено: 14:12 10.03.2022)
 
Лукашенко анонсировал встречу в Москве с Путиным

Президент Лукашенко обсудит 11 марта в Москве с Путиным союзную кооперацию и Украину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует во время визита в Москву 11 марта обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку в регионе и на Украине, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
"Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления". "На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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