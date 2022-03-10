https://ria.ru/20220310/lugansk-1777400040.html

"Единая Россия" откроет в Луганске гуманитарный центр

"Единая Россия" откроет в Луганске гуманитарный центр - РИА Новости, 10.03.2022

"Единая Россия" откроет в Луганске гуманитарный центр

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия откроет в Луганске гуманитарный центр, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:31

2022-03-10T08:31

2022-03-10T11:30

луганск

станица луганская

луганская народная республика

андрей турчак

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия откроет в Луганске гуманитарный центр, сообщает пресс-служба партии."В Луганске будет открыт наш гуманитарный центр, из него будет организован развоз по всем территориям. Для этого мы привезли транспорт, чтобы организовать всю логистику. Но самое главное сейчас - возвращаться к мирной жизни. Понятно, что невозможно передать словами, что происходило 8 лет. Но надо просто страницу эту перевернуть и двигаться дальше. Мы с вами были, есть и будем. И возврата к прошлому не будет", - приводятся в сообщении слова Турчака.Отмечается, что он вместе с гуманитарным конвоем доставил в освобожденную Станицу Луганскую предметы первой необходимости, продукты и лекарства."Андрей Турчак отдельно остановился на организации обучения детей и отметил, что по договоренности с Минпросвещения России освобожденные территории будут полностью обеспечены учебной литературой, тетрадями и канцелярскими принадлежностями", - говорится в сообщении.Добавляется, что глава Станицы Луганской, которой партия оказала гуманитарную поддержку, Альберт Зинченко заявил, что полностью закрыт вопрос лекарственного обеспечения, организован подъезд автобусов, завезена дрезина и укладываются шпалы, чтобы обеспечивать доставку продуктов питания и топлива. Также решается вопрос по прокладке оптоволокна и подключению к интернету, в том числе и для организации банковских платежей по социальным обязательствам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/turchak-1777396841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/pasechnik-1777406935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганск, станица луганская, луганская народная республика, андрей турчак, россия