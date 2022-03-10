Минобороны назвало ложью заявления Киева о несоблюдении ВС "режима тишины"
Минобороны: заявления Киева о том, что ВС якобы не соблюдают "режим тишины" — подлая ложь
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБрошенная военная техника ВСУ в районе села Половинкино ЛНР
Брошенная военная техника ВСУ в районе села Половинкино ЛНР
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявления Киева о срыве российской стороной режима тишины для формирования гуманитарных колонн не соответствуют действительности, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На вчерашние утверждения украинских властей, что обещанный "режим тишины" российскими Вооруженными Силами якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов автотранспортных колонн и гуманитарного груза, мы ответственно заявляем, что это очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева", - сказал Мизинцев.
"На блокпостах действительно проводятся досмотры автомобильного транспорта, но только с единственной задачей – не допустить выхода под видом мирных жителей на освобожденные территории диверсионных групп и боевиков националистических батальонов, осознавших бесперспективность дальнейшего сопротивления или дезертирующих из районов боевых действий", - пояснил он.
Мизинцев рассказал, что РФ 9 марта обратилась к Киеву с инициативой открыть 10 марта с 10 часов утра по московскому времени 14 гуманитарных коридоров и провести эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя по два коридора из каждого города - в направлении России и через подконтрольные киевским властям территории. Также было предложено организовать по одному гуманитарному коридору из городов Энергодар, Волноваха и Изюм через подконтрольные киевским властям территории.
Поздно ночью украинская сторона в своем официальном ответе согласовала четыре маршрута - из Сум и прилегающих населенных пунктов в Полтавском направлении, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую, рассказал Мизинцев.
"При этом Киев продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации. Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной. Это коридоры из города Тростянец и поселка Краснополье Сумской области в Полтавском направлении, а также из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской атомной электростанции для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередач", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.