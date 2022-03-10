https://ria.ru/20220310/lnr-1777510180.html
Генпрокуратура ЛНР собирает жалобы на бесчинства нацбата "Айдар"
Генпрокуратура ЛНР собирает жалобы на бесчинства нацбата "Айдар" - РИА Новости, 10.03.2022
Генпрокуратура ЛНР собирает жалобы на бесчинства нацбата "Айдар"
После освобождения северных районов ЛНР органы прокуратуры республики начали собирать жалобы местных жителей на бесчинства нацбатов, в частности, печально... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:48
2022-03-10T16:48
2022-03-10T20:57
в мире
луганск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. После освобождения северных районов ЛНР органы прокуратуры республики начали собирать жалобы местных жителей на бесчинства нацбатов, в частности, печально известного "Айдара". Батальон назвали в честь реки Айдар, что должно было подчеркнуть связь с местными жителями. На деле же айдаровцы вели себя по отношению к ним как оккупанты и садисты.Братья Александр и Василий Ворошило попали в сферу внимания "Айдара", возможно, из-за подозрений в причастности к "сепаратистам" - Николай был ветераном Афганистана, в июне 2014 год жил в Луганске. "Айдар" в свойственной ему манере решил допросить его родственников в селе Байдовка Старобельского района."Часов в 17 вечера приехали айдаровцы. Позаскакивали во двор. Я с отцом был на пасеке, смылся. Начали избивать ни за что отца", - рассказал Александр Ворошило, которое передали сотрудники генпрокуратуры ЛНР.Его отцу Николаю было на этот момент 74 года. Он до сих пор называет Луганскую область Ворошиловградской - как во времена СССР. Айдаровцы требовали сказать, где скрываются его сыновья - и даже пытали, вонзая штык-нож в руку и разрезая ножом ухо и нос."Избили айдаровцы, начали ширять ножами в сустав левой руки: "Признавайся!" Я им ничего не сказал. Они начали резать ухо, нос", - вспоминает он.В это время другая часть "зондеркоманды" начала попросту грабить дом Ворошило. Начали с самого ценного - угнали "Жигули", забрали холодильную камеру, "два телевизора-иномарки" и "комбайн-китаец".На следующий день айдаровцы решили закончить начатое и вернулись за всем остальным, мало-мальски ценным. Забрали награды Василия из Афганистана, "коллекцию вин", садовый инвентарь и даже десять пустых ульев и 12 пачек вощины (специальных восковых листов)."Постреляли свиней, уволокли, 70 кроликов. Над отцом издевались: давай деньги, давай золото", - рассказывает Александр.Но когда дом опустел, "следственный" интерес "Айдара" к семье Ворошило тоже остыл.Сейчас вновь созданная ЛНР прокуратура Старобельского района проводит проверку по показаниям отца и сына Ворошило.
https://ria.ru/20220307/delo-1777050440.html
луганск
луганская народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104510/00/1045100004_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_ee761be685b4682581ee48948f9ce346.jpg
"Кололи штыком, забрали ульи" – житель ЛНР рассказал о бесчинствах нацбатальона "Айдар"
После освобождения северных районов ЛНР органы прокуратуры республики начали собирать жалобы местных жителей на бесчинства нацбатов, в частности, печально известного "Айдара". Батальон назвали в честь реки Айдар, что должно было подчеркнуть связь с местными жителями. На деле же айдаровцы вели себя по отношению к ним как оккупанты и садисты.
2022-03-10T16:48
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:48 10.03.2022 (обновлено: 20:57 10.03.2022)
Генпрокуратура ЛНР собирает жалобы на бесчинства нацбата "Айдар"
Генпрокуратура ЛНР собирает жалобы на бесчинства боевиков нацбата "Айдар"
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. После освобождения северных районов ЛНР органы прокуратуры республики начали собирать жалобы местных жителей на бесчинства нацбатов, в частности, печально известного "Айдара". Батальон назвали в честь реки Айдар, что должно было подчеркнуть связь с местными жителями. На деле же айдаровцы вели себя по отношению к ним как оккупанты и садисты.
Братья Александр и Василий Ворошило попали в сферу внимания "Айдара", возможно, из-за подозрений в причастности к "сепаратистам" - Николай был ветераном Афганистана
, в июне 2014 год жил в Луганске
. "Айдар" в свойственной ему манере решил допросить его родственников в селе Байдовка Старобельского района.
"Часов в 17 вечера приехали айдаровцы. Позаскакивали во двор. Я с отцом был на пасеке, смылся. Начали избивать ни за что отца", - рассказал Александр Ворошило, которое передали сотрудники генпрокуратуры ЛНР
.
Его отцу Николаю было на этот момент 74 года. Он до сих пор называет Луганскую область
Ворошиловградской - как во времена СССР
. Айдаровцы требовали сказать, где скрываются его сыновья - и даже пытали, вонзая штык-нож в руку и разрезая ножом ухо и нос.
"Избили айдаровцы, начали ширять ножами в сустав левой руки: "Признавайся!" Я им ничего не сказал. Они начали резать ухо, нос", - вспоминает он.
В это время другая часть "зондеркоманды" начала попросту грабить дом Ворошило. Начали с самого ценного - угнали "Жигули", забрали холодильную камеру, "два телевизора-иномарки" и "комбайн-китаец".
На следующий день айдаровцы решили закончить начатое и вернулись за всем остальным, мало-мальски ценным. Забрали награды Василия из Афганистана, "коллекцию вин", садовый инвентарь и даже десять пустых ульев и 12 пачек вощины (специальных восковых листов).
"Постреляли свиней, уволокли, 70 кроликов. Над отцом издевались: давай деньги, давай золото", - рассказывает Александр.
Но когда дом опустел, "следственный" интерес "Айдара" к семье Ворошило тоже остыл.
Сейчас вновь созданная ЛНР прокуратура Старобельского района проводит проверку по показаниям отца и сына Ворошило.