https://ria.ru/20220310/lnr-1777452392.html

Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии

Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии - РИА Новости, 10.03.2022

Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, указ опубликован на его официальном сайте. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:12

2022-03-10T13:12

2022-03-10T14:54

в мире

признание днр и лнр в россии

абхазия

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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, указ опубликован на его официальном сайте."Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. МИД ЛНР — провести с абхазской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений", — гласит указ.В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи"."Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской народной республики", — добавил Пасечник.

https://ria.ru/20220309/abkhaziya-1777339144.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, абхазия