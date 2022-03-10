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Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии
Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии - РИА Новости, 10.03.2022
Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, указ опубликован на его официальном сайте. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:12
2022-03-10T14:54
в мире
признание днр и лнр в россии
абхазия
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, указ опубликован на его официальном сайте."Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. МИД ЛНР — провести с абхазской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений", — гласит указ.В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи"."Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской народной республики", — добавил Пасечник.
https://ria.ru/20220309/abkhaziya-1777339144.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, абхазия
13:12 10.03.2022 (обновлено: 14:54 10.03.2022)
 
Глава ЛНР подписал указ о признании суверенитета Абхазии

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о признании Абхазии независимым государством

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
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ЛУГАНСК, 10 мар — РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии, указ опубликован на его официальном сайте.
"Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. МИД ЛНР — провести с абхазской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений", — гласит указ.
В заявлении по этому поводу Пасечник добавил, что "с Абхазией нас давно и надежно связывают крепкие дружественные связи".
"Граждане Абхазской Республики, как и народ Донбасса, знают, как сложно защищать родную землю от захватчиков, отстаивать правду и справедливость. В тяжелое, напряженное для республики время Абхазия вслед за Россией в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской народной республики", — добавил Пасечник.
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 17:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
 
В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАбхазия
 
 
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