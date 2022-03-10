https://ria.ru/20220310/lnr-1777444209.html

В ЛНР начали расследование дела о тайной тюрьме нацбатальона "Айдар"

В ЛНР начали расследование дела о тайной тюрьме нацбатальона "Айдар" - РИА Новости, 10.03.2022

В ЛНР начали расследование дела о тайной тюрьме нацбатальона "Айдар"

В селе Половинкино Старобельского района ЛНР (бывшая Луганская область Украины) начато расследование работы нелегальной тюрьмы батальона "Айдар" - ополченцев из РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:34

2022-03-10T12:34

2022-03-10T20:58

в мире

луганская народная республика

луганск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777550150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0b04360333ec93ae2a5cb163198804a.jpg

ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. В селе Половинкино Старобельского района ЛНР (бывшая Луганская область Украины) начато расследование работы нелегальной тюрьмы батальона "Айдар" - ополченцев из Луганска и тех, кто подозревался в симпатиях к ним, держали в коптильне местного колбасного цеха, передает корреспондент РИА Новости.Пока не совсем ясно, почему именно колбасный завод приглянулся батальону "Айдар" для этих зловещих целей - возможно, понравилось его отдельно стоящее здание, обнесённое бетонным забором. По его периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал выглядеть, как концлагерь.Еще более "удобное" и зловещее место - расположенная в подвале цеха коптильня, когда-то построенная для самых мирных целей, для копчения колбасы. Коптильня состоит из отдельных камер, сверху закрытых решетками, на которых, видимо, раскладывали мясо и колбасу. Надзирателям оказалось удобно наблюдать за своими жертвами через эти решетки и даже обливать их холодной водой.Каждая секция коптильни - размером 80х150 сантиметров, то есть вытянуться в полный рост заключенному сложно - люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. На полу - матрасы и тряпки, на которых можно было спать. Зимой камеры не отапливались.Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР - ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, какие-то документы, указывающие на личности заключённых и их мучителей."Мы не исключаем, что где-то рядом может быть и захоронение погибших", - рассказала РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, глава созданной в республике организации "Мемориал" Анна Сорока.По ее словам, в ЛНР давно знали об этой тюрьме, собрали свидетельские показания тех, кто прошёл ее застенки. Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники "Мемориала" сразу устремились сюда.Сбор доказательств затрудняет то обстоятельство, что несколько ополченцев, прошедших тюрьму в коптильне, сейчас на фронте. Медсестра Оксана К., также побывавшая в плену, впоследствии скончалась от ран и болезней, однако сохранились ее видеопоказания.До 2014 года Оксана была директором турфирмы в Луганске, потом вступила в ополчение. Вскоре попала в плен в районе города Мауш вместе с тремя сослуживцами."Я видела этих <…> не могу сказать людей, потому что они зомбированы. Их зомбируют с утра до вечера", - рассказывала о своих мучителях Оксана в записи 2015 года, которую предоставил РИА Новости луганский "Мемориал".По ее словам, "такое ощущение, что у всех там комплекс неполноценности - их в детстве все время обижали, а теперь они решили оторваться"."На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана. Однажды ей прикладом разбили скулу, женщина начала глохнуть, почки и придатки оказались отморожены.Кормили пленников впроголодь - за два месяца Оксана похудела на 9 килограммов."Кусок хлеба был счастьем, которое я пыталась протянуть надолго", - вспоминала женщина, признаваясь, что выживать ей помогали мысли о троих детях, которые ждали ее в Луганске.Свидетельства Оксаны дополняет ополченец Алексей с позывным "Тихий", который служил с ней в одном отряде и вместе с ней попал в плен."Ее били наравне с мужчинами, даже бывало, ее били больше… Почему-то именно Оксану били больше всех… Когда мы ее встретили, она была неузнаваема… Я не думал, что люди могут быть настолько жестокими со своими фантазиями и пытками", - вспоминает он.По его словам, любимым развлечением мучителей было "пощекотать сепара" - воткнуть под кожу шило и щекотать им под кожей ребрам."Шрамы не остаются - так, маленькие точки на рёбрах… Но ощущения не из приятных. Потом заходит их доктор, обрабатывает, чтоб не загноилась. Через два-три дня опять приходят с этими же забавами", - говорит Алексей.При этом целью пыток даже не было выведать какие-то сведения - рядовые ополченцы их попросту не знали."Это просто их издевательства. Они в первый день нас допросили, поняли, что мы бесполезны, что никто из нас не является командиром… Это просто забава, просто от нечего делать", - говорит он.По воспоминаниям Тихого, на тот момент в коптильне держали ещё несколько человек - кроме группы Оксаны и Алексея, был ещё ополченец Василий из батальона "Заря" и несколько гражданских. Однажды привезли семью жителей Луганска с ребёнком, которые пытались эвакуироваться на украинскую территорию."Женщина-айдаровка угрожала этой женщине, что на глазах у неё убьёт ее ребёнка", - утверждает Алексей. Семье пришлось заплатить выкуп в 10 тысяч долларов, после чего их отпустили.Он рассказал, что ещё один местный житель, коммерсант из Половинкино, никак не хотел переоформлять на айдаровцев свой микроавтобус и отдавать 40 тысяч гривен, которые нашли при нем. Мужчину сильно избили, забрали деньги и машину, а самого куда-то отвезли. О его дальнейшей судьбе никто не знает."Ещё один раз девочку поймали, которая представлялась военнослужащей Украины. Я не знаю, что с ней было, но, судя по всему, насилие, потому что ее выволокли айдаровцы (из коптильни). А уже под утро закинули, она наверху была, отдельно, в другой комнате… Сутки плакала, рыдала, пока за ней не пришли и куда-то отволокли", - говорит ополченец.Сам Алексей пробыл в тюрьме 33 дня, после чего его отпустили по обмену пленными.

https://ria.ru/20220310/donbass-1777402170.html

https://ria.ru/20220308/zakhoroneniya-1777137772.html

https://ria.ru/20220310/lnr-1777401708.html

https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777324338.html

https://ria.ru/20220308/genotsid-1777108537.html

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кололи штыком, забрали ульи" – житель ЛНР рассказал о бесчинствах нацбатальона "Айдар" После освобождения северных районов ЛНР органы прокуратуры республики начали собирать жалобы местных жителей на бесчинства нацбатов, в частности, печально известного "Айдара". Батальон назвали в честь реки Айдар, что должно было подчеркнуть связь с местными жителями. На деле же айдаровцы вели себя по отношению к ним как оккупанты и садисты. 2022-03-10T12:34 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, луганск, ситуация в днр и лнр