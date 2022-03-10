https://ria.ru/20220310/lnr-1777406566.html

В ЛНР из-за обстрелов обесточены поселки Донецкий и Голубовское

В ЛНР из-за обстрелов обесточены поселки Донецкий и Голубовское - РИА Новости, 10.03.2022

В ЛНР из-за обстрелов обесточены поселки Донецкий и Голубовское

Посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской народной республике обесточены из-за обрыва ЛЭП в результате обстрелов, заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:31

2022-03-10T09:31

2022-03-10T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254178_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_34cfabff4d9ce8af5b244c2c17c77bff.jpg

ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской народной республике обесточены из-за обрыва ЛЭП в результате обстрелов, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами. За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР по шести населенным пунктам республики, в результате которых в посёлке Голубовское повреждена линия электропередачи 35 кВт, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское", - сообщил Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия