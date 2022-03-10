https://ria.ru/20220310/litsenzii-1777520998.html

Постановление о продлении сроков действия лицензий готово, заявил Мишустин

Постановление о продлении сроков действия лицензий готово, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.03.2022

Постановление о продлении сроков действия лицензий готово, заявил Мишустин

Постановление о продлении сроков действия лицензий подготовлено, это делается, чтобы снизить бюрократические процедуры, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:24

2022-03-10T17:24

2022-03-10T17:24

экономика

владимир путин

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Постановление о продлении сроков действия лицензий подготовлено, это делается, чтобы снизить бюрократические процедуры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Для снижения издержек бизнеса предлагаем максимально сократить число избыточных процедур. Во исполнение подписанного вами закона подготовлено постановление продления срока действия лицензий и других видов разрешительных документов, их упрощенном получении и переоформлении", - сказал Мишустин на совещании президента Владимира Путина с правительством.Мишустин отметил, что данная мера затронет более 120 видов таких разрешений, а общее их число более 2,5 миллиона. Также упрощается требование к соблюдению некоторых мер технического регулирования. Введен мораторий на проведение практически всех плановых и внеплановых контрольных мероприятий, если они не связаны с угрозой жизни и здоровья людей.

https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777519013.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф