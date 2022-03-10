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В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке
В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке - РИА Новости, 10.03.2022
В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ввоз в Россию лекарств в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:18
2022-03-10T15:41
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ввоз в Россию лекарств в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом.В законопроекте отмечается, что изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств" и направлены на "ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот".Таким образом, кабмин предлагает допустить обращение и применение в РФ лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.Кроме того, предлагаются изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как указано в документе, организации и производители медизделий будут "не вправе приостанавливать или прекращать производство медицинских изделий или их ввоз... без предварительного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее, чем за 6 месяцев".
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф
15:18 10.03.2022 (обновлено: 15:41 10.03.2022)
 
В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий ввоз лекарств в Россию в оригинальной упаковке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ввоз в Россию лекарств в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом.
В законопроекте отмечается, что изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств" и направлены на "ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот".
Таким образом, кабмин предлагает допустить обращение и применение в РФ лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.
Кроме того, предлагаются изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как указано в документе, организации и производители медизделий будут "не вправе приостанавливать или прекращать производство медицинских изделий или их ввоз... без предварительного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее, чем за 6 месяцев".
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