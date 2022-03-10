https://ria.ru/20220310/lekarstva-1777485217.html

В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке

В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке - РИА Новости, 10.03.2022

В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ввоз в Россию лекарств в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:18

2022-03-10T15:18

2022-03-10T15:41

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ввоз в Россию лекарств в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом.В законопроекте отмечается, что изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств" и направлены на "ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот".Таким образом, кабмин предлагает допустить обращение и применение в РФ лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.Кроме того, предлагаются изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как указано в документе, организации и производители медизделий будут "не вправе приостанавливать или прекращать производство медицинских изделий или их ввоз... без предварительного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее, чем за 6 месяцев".

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф