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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/lavrov-1777469646.html
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны
Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:10
2022-03-10T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей лавров
турция
дмитрий кулеба
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности такого конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим", - сказал Лавров журналистам. "Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме", - отметил он.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, турция, дмитрий кулеба
14:10 10.03.2022 (обновлено: 15:38 10.03.2022)
 
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны

Глава МИД Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности такого конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим", - сказал Лавров журналистам. "Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:51
Лавров оценил требование США к Китаю выполнять санкции против России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровТурцияДмитрий Кулеба
 
 
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