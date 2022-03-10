https://ria.ru/20220310/lavrov-1777469646.html

Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны

Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны

Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:10

2022-03-10T14:10

2022-03-10T15:38

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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности такого конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим", - сказал Лавров журналистам. "Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме", - отметил он.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777462666.html

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Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сергей лавров, турция, дмитрий кулеба