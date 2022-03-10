https://ria.ru/20220310/lavrov-1777469646.html
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны
Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:10
2022-03-10T14:10
2022-03-10T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
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сергей лавров
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дмитрий кулеба
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва никогда не говорит о возможности Третьей, тем более ядерной мировой войны, но нас настораживает, что Запад "по Фрейду" повторяет тезис о возможности такого конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У них это в подкорке постоянно всплывает, но мы об этом никогда не говорим", - сказал Лавров журналистам. "Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме", - отметил он.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777462666.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, сергей лавров, турция, дмитрий кулеба
14:10 10.03.2022 (обновлено: 15:38 10.03.2022)
Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны
Глава МИД Лавров: Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны