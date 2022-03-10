13:48 10.03.2022 (обновлено: 13:53 10.03.2022)
Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров
Лавров: Москва доносит до партнеров свою позицию по Украине не так, как США, а вежливо
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди, сказал в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну - суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ" старшего брата - это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди", - сказал Лавров журналистам.