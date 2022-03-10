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https://ria.ru/20220310/lavrov-1777461791.html
Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров
Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров
Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди, сказал в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:48
2022-03-10T13:53
в мире
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди, сказал в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну - суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ" старшего брата - это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20220310/uregulirovanie-1777450944.html
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в мире, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
13:48 10.03.2022 (обновлено: 13:53 10.03.2022)
 
Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров

Лавров: Москва доносит до партнеров свою позицию по Украине не так, как США, а вежливо

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди, сказал в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну - суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ" старшего брата - это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди", - сказал Лавров журналистам.
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В миреООНСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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