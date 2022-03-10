https://ria.ru/20220310/lavrov-1777461791.html

Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров

Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Москва доносит свою позицию по Украине не так, как США, заявил Лавров

Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди, сказал в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:48

2022-03-10T13:48

2022-03-10T13:53

в мире

оон

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, мы все-таки вежливые люди, сказал в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну - суверенную, независимую, члена ООН, выполнять "заказ" старшего брата - это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20220310/uregulirovanie-1777450944.html

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина