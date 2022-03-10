https://ria.ru/20220310/lavrov-1777459925.html

Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине

Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине

У России нет данных о применении биологического оружия на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:40

2022-03-10T13:40

2022-03-10T13:40

в мире

дмитрий кулеба

мид украины

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. У России нет данных о применении биологического оружия на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, что они это уже свое оружие применяли, у меня данных нет. Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777456434.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий кулеба, мид украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)