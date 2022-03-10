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Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине
Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине
У России нет данных о применении биологического оружия на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:40
2022-03-10T13:40
в мире
дмитрий кулеба
мид украины
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. У России нет данных о применении биологического оружия на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, что они это уже свое оружие применяли, у меня данных нет. Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777456434.html
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в мире, дмитрий кулеба, мид украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:40 10.03.2022
 
Лавров: у России нет данных о применении биологического оружия на Украине

Лавров заявил, что у России нет данных о применении биологического оружия на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. У России нет данных о применении биологического оружия на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, что они это уже свое оружие применяли, у меня данных нет. Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:27
Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров
 
В миреДмитрий КулебаМИД УкраиныСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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