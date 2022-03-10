https://ria.ru/20220310/lavrov-1777450811.html

Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров

Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:05

2022-03-10T13:05

2022-03-10T14:11

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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров."Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220310/opasnost-1777468951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, украина, россия