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Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:05
2022-03-10T14:11
в мире
сергей лавров
дмитрий кулеба
украина
россия
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров."Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
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в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, украина, россия
13:05 10.03.2022 (обновлено: 14:11 10.03.2022)
 
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров.
"Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровДмитрий КулебаУкраинаРоссия
 
 
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