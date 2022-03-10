https://ria.ru/20220310/lavrov-1777450811.html
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:05
2022-03-10T13:05
2022-03-10T14:11
в мире
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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе состоявшихся переговоров РФ-Украина-Турция стороны обсуждали и вопрос гуманитарных коридоров."Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220310/opasnost-1777468951.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, украина, россия
13:05 10.03.2022 (обновлено: 14:11 10.03.2022)
Инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что инициатива по гумкоридорам на Украине остается в силе