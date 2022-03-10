https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html

В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине

В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине

США многократно и без всяких доказательств заявляли, что SARS-CoV-2 распространился в мире путем утечки из китайской лаборатории, теперь пришло время США... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:12

2022-03-10T21:12

2022-03-10T21:12

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. США многократно и без всяких доказательств заявляли, что SARS-CoV-2 распространился в мире путем утечки из китайской лаборатории, теперь пришло время США рассказать о своих биолабораториях на Украине и о том, какую опасность они несут миру, говорится в редакционной статье китайского государственного издания China Daily.Минобороны России ранее в четверг заявило, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, по словам представителя МО РФ Игоря Конашенкова, США на территории Украины вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами.Судя по документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование в размере 6,5 миллиона долларов осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны США – на исследование в Западной Азии - Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании. Программа рассчитана на 5 лет и реализуется американской некоммерческой организацией Eco Health Alliance."Мы поменялись ролями, теперь США сталкиваются с призывами открыть свои биолаборатории на Украине для международной разведки", - говорят авторы статьи в китайском издании, опубликованной в четверг.В статье отмечается, что США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавируса путем утечки вируса из китайской лаборатории, даже после того, как международная команда экспертов провела исследование в Ухане и официально заявила, что это крайне маловероятно."Пентагон действительно сотрудничает с Украиной в рамках так называемой программы по снижению биологической угрозы. Однако эта программа не находится под надзором какой-либо международной третьей стороны", - отмечается в статье.По словам авторов статьи, власти США теперь всеми силами пытаются "перекинуть мяч" на российскую сторону поля, утверждая, что обвинения России - всего лишь попытки оправдать свои действия на Украине. "Однако рвение, с которым США это доказывают, вызывают у людей вопросы: почему они так сильно хотят отвлечь внимание общественности от лабораторий на Украине, которые являются лишь верхушкой айсберга из 336 биолабораторий, контролируемых США по всему миру. Тем более, что США препятствуют попыткам ООН создать систему взаимного контроля в рамках Конвенции о биологическом оружии, отказываясь присоединиться к ней", - пишут авторы.По словам авторов статьи, США обязаны не только привести доказательства того, что их биологические лаборатории не несут угрозы безопасности, но и рассказать о предназначении этих лабораторий."Лучший способ развеять слухи - рассказать правду. Мир имеет право знать, что происходит в этих американских лабораториях", - заключают авторы статьи.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга в четверг, что Китай выступает решительно против применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах. Он отметил, что международное сообщество "давно обеспокоено" военно-биологической деятельностью США на своей территории и "в своих 336 биологических лабораториях за рубежом" и призвал США дать исчерпывающие разъяснения своей деятельности.

https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, китай, сша, украина, россия