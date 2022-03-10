https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине
Россия может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине, заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:59
2022-03-10T14:59
2022-03-10T15:19
в мире
россия
украина
мид кнр
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
госдума рф
мария захарова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине, заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Новичков."Это очень страшно, очень опасно, и очень важно сейчас получить свидетельские показания, найти убедительные доказательства того, что подобные исследования проводились. Выявить цели – зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал", - подчеркнул депутат.По словам Новичкова, "наши коллеги из Китайской Народной Республики, которые пострадали от бактериологического оружия во время Второй мировой войны, с удовольствием организуют такой трибунал, и виновные будут наказаны"."Сейчас самое главное – обеспечить безопасность граждан Украины, безопасность наших военнослужащих, и второй этап – найти доказательства, третий – найти виновных и их наказать", - сказал депутат.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220309/biomaterialy-1777265499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мид кнр, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, мария захарова
14:59 10.03.2022 (обновлено: 15:19 10.03.2022)
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине
Депутат Новичков: Россия может созвать трибунал по биолабораториям на Украине
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине, заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Новичков.
"Это очень страшно, очень опасно, и очень важно сейчас получить свидетельские показания, найти убедительные доказательства того, что подобные исследования проводились. Выявить цели – зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал", - подчеркнул депутат.
По словам Новичкова, "наши коллеги из Китайской Народной Республики, которые пострадали от бактериологического оружия во время Второй мировой войны, с удовольствием организуют такой трибунал, и виновные будут наказаны".
"Сейчас самое главное – обеспечить безопасность граждан Украины
, безопасность наших военнослужащих, и второй этап – найти доказательства, третий – найти виновных и их наказать", - сказал депутат.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США
потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ
в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова
. Официальный представитель МИД КНР
Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.