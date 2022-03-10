https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине

Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине

Россия может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине, заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:59

2022-03-10T14:59

2022-03-10T15:19

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мид кнр

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

госдума рф

мария захарова

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине, заявил депутат Госдумы, член комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Новичков."Это очень страшно, очень опасно, и очень важно сейчас получить свидетельские показания, найти убедительные доказательства того, что подобные исследования проводились. Выявить цели – зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал", - подчеркнул депутат.По словам Новичкова, "наши коллеги из Китайской Народной Республики, которые пострадали от бактериологического оружия во время Второй мировой войны, с удовольствием организуют такой трибунал, и виновные будут наказаны"."Сейчас самое главное – обеспечить безопасность граждан Украины, безопасность наших военнослужащих, и второй этап – найти доказательства, третий – найти виновных и их наказать", - сказал депутат.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220309/biomaterialy-1777265499.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, мид кнр, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, мария захарова