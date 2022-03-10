https://ria.ru/20220310/kvas-1777404091.html
Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России
Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России - РИА Новости, 10.03.2022
Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России
Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" уходящим из России компаниям Coca-Cola и PepsiCo, заявил РИА Новости заместитель директора по производству РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:08
2022-03-10T09:08
2022-03-10T09:08
экономика
россия
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" уходящим из России компаниям Coca-Cola и PepsiCo, заявил РИА Новости заместитель директора по производству АО "Вятич" Сергей Ворончихин.Ранее компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России."Счастливого пути и ветер в спину. Жили же сколько лет без колы и фанты... Есть у нас напитки натуральные, заменят их", - сказал Ворончихин в ответ на вопрос корреспондента агентства о том, что бы он хотел передать руководству Coca-Cola.Ранее он рассказал, что предприятие уже сейчас может предложить потребителям напиток "Сибирское море" - аналог "Байкала", придуманного в противовес кока-коле в 1980 годы.Вятский квас стал узнаваемым брендом после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Это принесло квасу такую славу, что он стал продаваться в крупных российских магазинах и даже поставляться за рубеж.
https://ria.ru/20220309/kompanii-1777309954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России
Производители вятского кваса желают "ветра в спину" покидающим Россию Coca-Cola и PepsiCo
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" уходящим из России компаниям Coca-Cola и PepsiCo, заявил РИА Новости заместитель директора по производству АО "Вятич" Сергей Ворончихин.
Ранее компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России
.
"Счастливого пути и ветер в спину. Жили же сколько лет без колы и фанты... Есть у нас напитки натуральные, заменят их", - сказал Ворончихин в ответ на вопрос корреспондента агентства о том, что бы он хотел передать руководству Coca-Cola.
Ранее он рассказал, что предприятие уже сейчас может предложить потребителям напиток "Сибирское море" - аналог "Байкала", придуманного в противовес кока-коле в 1980 годы.
Вятский квас стал узнаваемым брендом после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
в 2014 году. Это принесло квасу такую славу, что он стал продаваться в крупных российских магазинах и даже поставляться за рубеж.