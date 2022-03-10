https://ria.ru/20220310/kvas-1777404091.html

Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России

Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России - РИА Новости, 10.03.2022

Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola из России

Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" уходящим из России компаниям Coca-Cola и PepsiCo, заявил РИА Новости заместитель директора по производству РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:08

2022-03-10T09:08

2022-03-10T09:08

экономика

россия

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" уходящим из России компаниям Coca-Cola и PepsiCo, заявил РИА Новости заместитель директора по производству АО "Вятич" Сергей Ворончихин.Ранее компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России."Счастливого пути и ветер в спину. Жили же сколько лет без колы и фанты... Есть у нас напитки натуральные, заменят их", - сказал Ворончихин в ответ на вопрос корреспондента агентства о том, что бы он хотел передать руководству Coca-Cola.Ранее он рассказал, что предприятие уже сейчас может предложить потребителям напиток "Сибирское море" - аналог "Байкала", придуманного в противовес кока-коле в 1980 годы.Вятский квас стал узнаваемым брендом после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Это принесло квасу такую славу, что он стал продаваться в крупных российских магазинах и даже поставляться за рубеж.

https://ria.ru/20220309/kompanii-1777309954.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, владимир путин