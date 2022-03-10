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Курс доллара упал на 1,5 рубля
Курс доллара упал на 1,5 рубля - РИА Новости, 10.03.2022
Курс доллара упал на 1,5 рубля
Рубль укрепился в четверг: к доллару – до 118,5 рубля, к евро - до 125 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:29
2022-03-10T19:29
2022-03-10T19:29
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль укрепился в четверг: к доллару – до 118,5 рубля, к евро - до 125 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 1,5 рубля, до 118,5 рубля, евро - на 2 рубля, до 125 рублей.При этом в ходе торгов четверга курсы и доллара, и евро обновили исторический максимумы, поднимаясь до 121,53 и 132,42 рубля соответственно.Торги в четверг по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск вместо традиционных 23.50 мск.Объем операций составил около 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по сравнению с примерно 2 миллиардами ранее.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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динамика курсов валют, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, евро, доллар
Курс доллара упал на 1,5 рубля
Курс доллара на Московской бирже завершил четверг на уровне 118,5 рубля, евро – 125 рублей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Рубль укрепился в четверг: к доллару – до 118,5 рубля, к евро - до 125 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 1,5 рубля, до 118,5 рубля, евро - на 2 рубля, до 125 рублей.
При этом в ходе торгов четверга курсы и доллара, и евро обновили исторический максимумы, поднимаясь до 121,53 и 132,42 рубля соответственно.
Торги в четверг по решению ЦБ
РФ закончились в 19.00 мск вместо традиционных 23.50 мск.
Объем операций составил около 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по сравнению с примерно 2 миллиардами ранее.