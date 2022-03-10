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Курс доллара упал на 1,5 рубля

Курс доллара упал на 1,5 рубля - РИА Новости, 10.03.2022

Курс доллара упал на 1,5 рубля

Рубль укрепился в четверг: к доллару – до 118,5 рубля, к евро - до 125 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:29

2022-03-10T19:29

2022-03-10T19:29

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль укрепился в четверг: к доллару – до 118,5 рубля, к евро - до 125 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 1,5 рубля, до 118,5 рубля, евро - на 2 рубля, до 125 рублей.При этом в ходе торгов четверга курсы и доллара, и евро обновили исторический максимумы, поднимаясь до 121,53 и 132,42 рубля соответственно.Торги в четверг по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск вместо традиционных 23.50 мск.Объем операций составил около 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по сравнению с примерно 2 миллиардами ранее.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

динамика курсов валют, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, евро, доллар