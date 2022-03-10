https://ria.ru/20220310/kurs-1777423837.html

Евро обновил исторический максимум

Евро обновил исторический максимум - РИА Новости, 10.03.2022

Евро обновил исторический максимум

Рубль усилил снижение к евро и обновил исторический минимум против европейской валюты, которая выросла до 132 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:08

2022-03-10T11:08

2022-03-10T11:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль усилил снижение к евро и обновил исторический минимум против европейской валюты, которая выросла до 132 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.03 мск повышался на 47 копеек - до 120,47 рубля, курс евро - на 3,5 рубля, до 130,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро поднимался до нового максимума - 132 рублей.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика