https://ria.ru/20220310/kurs-1777423837.html
Евро обновил исторический максимум
Евро обновил исторический максимум - РИА Новости, 10.03.2022
Евро обновил исторический максимум
Рубль усилил снижение к евро и обновил исторический минимум против европейской валюты, которая выросла до 132 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:08
2022-03-10T11:08
2022-03-10T11:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рубль усилил снижение к евро и обновил исторический минимум против европейской валюты, которая выросла до 132 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.03 мск повышался на 47 копеек - до 120,47 рубля, курс евро - на 3,5 рубля, до 130,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро поднимался до нового максимума - 132 рублей.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
11:08 10.03.2022 (обновлено: 11:12 10.03.2022)
Евро обновил исторический максимум
Евро подскочил до 132 рублей, обновив исторический максимум