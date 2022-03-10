https://ria.ru/20220310/kuleba-1777473021.html
Лавров предложил провести консультации по ядерным объектам, заявил Кулеба
Лавров предложил провести консультации по ядерным объектам, заявил Кулеба - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров предложил провести консультации по ядерным объектам, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на прошедшей встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести трехсторонние консультации с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:19
2022-03-10T14:19
2022-03-10T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
магатэ
украина
сергей лавров
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на прошедшей встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, Украины и РФ по вопросу безопасности украинских ядерных объектов.Лавров и Кулеба провели в четверг переговоры в Турции. Накануне встречи глава МИД Украины заявлял, что основные вопросы для Киева - прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах, вывод российских войск."Лавров поднял тему ядерной безопасности. Он высказался за проведение трёхсторонних консультаций между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками. Я ответил ему, что до прихода российских солдат на Украине всё было в порядке с нашими ядерными объектами", - сказал Кулеба по итогам встречи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/magate-1777062732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, магатэ, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба
Лавров предложил провести консультации по ядерным объектам, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Лавров предложил трехсторонние консультации по ядерным объектам