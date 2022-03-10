https://ria.ru/20220310/kuleba-1777382212.html

Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины

Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины - РИА Новости, 10.03.2022

Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:19

2022-03-10T00:19

2022-03-10T00:19

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/kuleba-1777301654.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, дмитрий кулеба, сергей лавров