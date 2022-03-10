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Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:19
2022-03-10T00:19
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, дмитрий кулеба, сергей лавров
00:19 10.03.2022
 
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины

Пресс-секретарь МИД Украины Николенко: Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Россией, направленные на прекращение боевых действий", — сообщил Николенко в Twitter.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаДмитрий КулебаСергей Лавров
 
 
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