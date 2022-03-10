https://ria.ru/20220310/kuleba-1777382212.html
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:19
2022-03-10T00:19
2022-03-10T00:19
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вооруженные силы рф
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, где пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/kuleba-1777301654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, дмитрий кулеба, сергей лавров
Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым, сообщили в МИД Украины
Пресс-секретарь МИД Украины Николенко: Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым