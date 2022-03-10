Глава Volkswagen предупредил о росте цен в Европе из-за кризиса на Украине
Глава Volkswagen Дисс: конфликт на Украине нанесет экономике ЕС больший урон, чем пандемия
Генеральный директор автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может принести экономике Европы больше проблем, чем пандемия коронавируса, таким мнение поделился гендиректор немецкого автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) в интервью газете Financial Times.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Западные страны в связи со спецоперацией ввели новые жесткие антироссийские санкции. Volkswagen 3 марта сообщил о приостановке поставок и производства автомобилей в РФ.
"Глава крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen предупредил, что затянувшийся конфликт на Украине может оказаться гораздо хуже для экономики региона, чем пандемия коронавируса", - приводит Financial Times слова Дисса.
Глава автоконцерна пояснил, что перебои в цепочке поставок могут привести к огромному росту цен, нехватке электроэнергии и всплеску инфляции. "Это может быть очень рискованно для экономики Европы и Германии", - добавил Дисс.
Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания выпускает и грузовой транспорт - подразделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.