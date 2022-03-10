https://ria.ru/20220310/krizis-1777443008.html

Глава Volkswagen предупредил о росте цен в Европе из-за кризиса на Украине

Глава Volkswagen предупредил о росте цен в Европе из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Глава Volkswagen предупредил о росте цен в Европе из-за кризиса на Украине

Конфликт на Украине может принести экономике Европы больше проблем, чем пандемия коронавируса, таким мнение поделился гендиректор немецкого автоконцерна... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:29

2022-03-10T12:29

2022-03-10T12:29

европа

украина

volkswagen group

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донбасс

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может принести экономике Европы больше проблем, чем пандемия коронавируса, таким мнение поделился гендиректор немецкого автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) в интервью газете Financial Times.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Западные страны в связи со спецоперацией ввели новые жесткие антироссийские санкции. Volkswagen 3 марта сообщил о приостановке поставок и производства автомобилей в РФ."Глава крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen предупредил, что затянувшийся конфликт на Украине может оказаться гораздо хуже для экономики региона, чем пандемия коронавируса", - приводит Financial Times слова Дисса.Глава автоконцерна пояснил, что перебои в цепочке поставок могут привести к огромному росту цен, нехватке электроэнергии и всплеску инфляции. "Это может быть очень рискованно для экономики Европы и Германии", - добавил Дисс.Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания выпускает и грузовой транспорт - подразделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.

https://ria.ru/20220308/krizis-1777164503.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html

европа

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, украина, volkswagen group, в мире, экономика, евросоюз, россия, донбасс