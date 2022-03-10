Байдену досталось за запрет поставлять нефть из России

10:51 10.03.2022 (обновлено: 17:55 10.03.2022)
В США журналист возмутился запретом Байдена импортировать нефть из России
Ведущий Fox News Карлсон: запрет на импорт энергоносителей из России ударит по американцам
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Запретив импорт энергоносителей из России, президент США наказал простых американцев, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Джо Байден объявил об открытии нового фронта в его войне против американского среднего класса", — заявил журналист.
По словам ведущего, глава Белого дома убежден, что решение прекратить поставки энергоресурсов "накажет" Владимира Путина, но этого не произойдет потому, что в мире много стран, готовых покупать российскую нефть, например, Китай, Индия и Турция.
Если Джо Байден хотел таким способом заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине, то у него тоже ничего не вышло, добавил Карлсон.
"Больше всего будут страдать американцы со средним достатком. Именно их сокрушали антикоронавирусные меры. Именно по ним ударит дополнительное ограничение энергоресурсов", — заключил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.