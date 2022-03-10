https://ria.ru/20220310/kosmos-1777491159.html

Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции

Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции - РИА Новости, 10.03.2022

Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции

Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:44

2022-03-10T15:44

2022-03-10T17:05

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас, я считаю, если сильно поднапрячься, то в 26 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту", - заявил он на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР.Как уточнил глава госкорпорации, он не считает работу на МКС в нынешних условиях эффективной, а Российская орбитальная станция будет в несколько раз эффективнее.Ранее Рогозин заявлял, что решение о продлении службы станции после 2024 года ещё не принято, а без российского участия станция обречена, так как выработала свой срок.Глава госкорпорации также высказал мнение, что МКС может просто "развалиться" до 2030 года."Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли", - заявил он.Ранее Рогозин заявлял, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и за её увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива. По его словам, если с российской стороны решение правительства о продлении эксплуатации до 2030 года не будет принято, то "он не знает как американцы справятся со станцией".

https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, роскосмос