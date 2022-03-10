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Наука
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Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции
Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции - РИА Новости, 10.03.2022
Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции
Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:44
2022-03-10T17:05
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас, я считаю, если сильно поднапрячься, то в 26 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту", - заявил он на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР.Как уточнил глава госкорпорации, он не считает работу на МКС в нынешних условиях эффективной, а Российская орбитальная станция будет в несколько раз эффективнее.Ранее Рогозин заявлял, что решение о продлении службы станции после 2024 года ещё не принято, а без российского участия станция обречена, так как выработала свой срок.Глава госкорпорации также высказал мнение, что МКС может просто "развалиться" до 2030 года."Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли", - заявил он.Ранее Рогозин заявлял, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и за её увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива. По его словам, если с российской стороны решение правительства о продлении эксплуатации до 2030 года не будет принято, то "он не знает как американцы справятся со станцией".
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космос - риа наука, роскосмос
15:44 10.03.2022 (обновлено: 17:05 10.03.2022)
 
Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции

Рогозин: Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году, "если сильно поднапрячься", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сейчас, я считаю, если сильно поднапрячься, то в 26 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту", - заявил он на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР.
Как уточнил глава госкорпорации, он не считает работу на МКС в нынешних условиях эффективной, а Российская орбитальная станция будет в несколько раз эффективнее.
Ранее Рогозин заявлял, что решение о продлении службы станции после 2024 года ещё не принято, а без российского участия станция обречена, так как выработала свой срок.
Глава госкорпорации также высказал мнение, что МКС может просто "развалиться" до 2030 года.
"Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли", - заявил он.
Ранее Рогозин заявлял, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и за её увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива. По его словам, если с российской стороны решение правительства о продлении эксплуатации до 2030 года не будет принято, то "он не знает как американцы справятся со станцией".
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