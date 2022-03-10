https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html

США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах

США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах - РИА Новости, 10.03.2022

США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах

Исследования летучих мышей в биолабораториях у границ России проводились Пентагоном не только на Украине, но и — начиная с 2017 года — в секретной лаборатории... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:14

2022-03-10T13:14

2022-03-10T14:03

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Исследования летучих мышей в биолабораториях у границ России проводились Пентагоном не только на Украине, но и — начиная с 2017 года — в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, выяснили журналисты РИА Новости, изучив документы американских ведомств.При этом компания-подрядчик Минобороны США по этой программе изучала и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии — по 2019 год включительно.Общая сумма финансирования, согласно этим документам, составляет около 10,2 миллиона долларов: из них 6,5 миллиона – в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании, а 3,7 миллиона долларов – в Китае.О подобных опытах в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях ранее заявило Минобороны России. Кроме того, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, Штаты вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами."Научные исследования — борьба с оружием массового уничтожения. Понимание риска возникновения зоонозных заболеваний, переносимых летучими мышами, в Западной Азии", — так звучит описание программы.Проект по исследованию летучих мышей и коронавирусной инфекции в тбилисской лаборатории Лугара является действующим и рассчитан к полному исполнению до 1 октября 2022 года.Судя по документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны — на исследования в Западной Азии. Программа рассчитана на пять лет и реализуется американской некоммерческой организацией Eco Health Alliance.Одновременно тот же самый подрядчик Пентагона, которому была поручена программа исследования летучих мышей — американская компания с головным офисом в Нью-Йорке Eco Health Alliance, также собирал образцы вместе с китайскими учеными из Уханьского института вирусологии. Ухань считается эпицентром распространения COVID-19, вызвавшего пандемию.EcoHealth Alliance дополнительно получил грант в размере 3,7 миллиона долларов от Национального института здоровья США (NIH) на сбор и изучение коронавирусов у летучих мышей в Китае с 2014 по 2019 год, свидетельствуют документы, размещенные на сайте по отслеживанию государственных расходов Соединенных Штатов.Также в рамках программы был опубликован проект, направленный на получение образцов вирусов у живых летучих мышей, скрининг и описание этих коронавирусов, а также на моделирование риска возникновения новых заболеваний. WABNet при этом получает финансирование от EcoHealth Alliance — подрядчика Пентагона.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20210702/eksperimenty-1739462544.html

https://ria.ru/20200917/biolaboratorii-1577341496.html

грузия

армения

азербайджан

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство обороны сша, грузия, армения, азербайджан, украина