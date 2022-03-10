Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html
США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах
США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах - РИА Новости, 10.03.2022
США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах
Исследования летучих мышей в биолабораториях у границ России проводились Пентагоном не только на Украине, но и — начиная с 2017 года — в секретной лаборатории... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:14
2022-03-10T14:03
в мире
министерство обороны сша
грузия
армения
азербайджан
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752933479_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_48e37d400ee19d22a06306b2b7b9f331.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Исследования летучих мышей в биолабораториях у границ России проводились Пентагоном не только на Украине, но и — начиная с 2017 года — в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, выяснили журналисты РИА Новости, изучив документы американских ведомств.При этом компания-подрядчик Минобороны США по этой программе изучала и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии — по 2019 год включительно.Общая сумма финансирования, согласно этим документам, составляет около 10,2 миллиона долларов: из них 6,5 миллиона – в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании, а 3,7 миллиона долларов – в Китае.О подобных опытах в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях ранее заявило Минобороны России. Кроме того, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, Штаты вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами."Научные исследования — борьба с оружием массового уничтожения. Понимание риска возникновения зоонозных заболеваний, переносимых летучими мышами, в Западной Азии", — так звучит описание программы.Проект по исследованию летучих мышей и коронавирусной инфекции в тбилисской лаборатории Лугара является действующим и рассчитан к полному исполнению до 1 октября 2022 года.Судя по документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны — на исследования в Западной Азии. Программа рассчитана на пять лет и реализуется американской некоммерческой организацией Eco Health Alliance.Одновременно тот же самый подрядчик Пентагона, которому была поручена программа исследования летучих мышей — американская компания с головным офисом в Нью-Йорке Eco Health Alliance, также собирал образцы вместе с китайскими учеными из Уханьского института вирусологии. Ухань считается эпицентром распространения COVID-19, вызвавшего пандемию.EcoHealth Alliance дополнительно получил грант в размере 3,7 миллиона долларов от Национального института здоровья США (NIH) на сбор и изучение коронавирусов у летучих мышей в Китае с 2014 по 2019 год, свидетельствуют документы, размещенные на сайте по отслеживанию государственных расходов Соединенных Штатов.Также в рамках программы был опубликован проект, направленный на получение образцов вирусов у живых летучих мышей, скрининг и описание этих коронавирусов, а также на моделирование риска возникновения новых заболеваний. WABNet при этом получает финансирование от EcoHealth Alliance — подрядчика Пентагона.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20210702/eksperimenty-1739462544.html
https://ria.ru/20200917/biolaboratorii-1577341496.html
грузия
армения
азербайджан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752933479_328:0:1943:1211_1920x0_80_0_0_c1ee4652ea85cd80c451edac2bf5c615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, грузия, армения, азербайджан, украина
13:14 10.03.2022 (обновлено: 14:03 10.03.2022)
 
США изучали коронавирус летучих мышей в нескольких странах

Пентагон вел проекты по коронавирусу летучих мышей в Грузии, Армении, Азербайджане и Китае

© АГН "Москва"Летучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© АГН "Москва"
Летучая мышь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Исследования летучих мышей в биолабораториях у границ России проводились Пентагоном не только на Украине, но и — начиная с 2017 года — в секретной лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси, выяснили журналисты РИА Новости, изучив документы американских ведомств.
При этом компания-подрядчик Минобороны США по этой программе изучала и коронавирусы у летучих мышей в Китае незадолго до начала пандемии — по 2019 год включительно.
Общая сумма финансирования, согласно этим документам, составляет около 10,2 миллиона долларов: из них 6,5 миллиона – в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании, а 3,7 миллиона долларов – в Китае.
О подобных опытах в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях ранее заявило Минобороны России. Кроме того, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, Штаты вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами.
"Научные исследования — борьба с оружием массового уничтожения. Понимание риска возникновения зоонозных заболеваний, переносимых летучими мышами, в Западной Азии", — так звучит описание программы.
Проект по исследованию летучих мышей и коронавирусной инфекции в тбилисской лаборатории Лугара является действующим и рассчитан к полному исполнению до 1 октября 2022 года.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
Судя по документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны — на исследования в Западной Азии. Программа рассчитана на пять лет и реализуется американской некоммерческой организацией Eco Health Alliance.
Одновременно тот же самый подрядчик Пентагона, которому была поручена программа исследования летучих мышей — американская компания с головным офисом в Нью-Йорке Eco Health Alliance, также собирал образцы вместе с китайскими учеными из Уханьского института вирусологии. Ухань считается эпицентром распространения COVID-19, вызвавшего пандемию.
Слово COVID-19 в капле на игле шприца - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля 2021, 08:00
"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
EcoHealth Alliance дополнительно получил грант в размере 3,7 миллиона долларов от Национального института здоровья США (NIH) на сбор и изучение коронавирусов у летучих мышей в Китае с 2014 по 2019 год, свидетельствуют документы, размещенные на сайте по отслеживанию государственных расходов Соединенных Штатов.
Также в рамках программы был опубликован проект, направленный на получение образцов вирусов у живых летучих мышей, скрининг и описание этих коронавирусов, а также на моделирование риска возникновения новых заболеваний. WABNet при этом получает финансирование от EcoHealth Alliance — подрядчика Пентагона.
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 08:00
Защита или опыты. Для чего американцам биолаборатории у границ России
 
В миреМинистерство обороны СШАГрузияАрменияАзербайджанУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала