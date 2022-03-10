Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777422857.html
В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2022
В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19
Более 148,6 тысячи человек в РФ выздоровели от COVID-19, это на 60,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:03
2022-03-10T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_0:46:2902:1678_1920x0_80_0_0_ef691c51c7fbb13cbd9ea98b8c8c3095.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 148,6 тысячи человек в РФ выздоровели от COVID-19, это на 60,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 148 634 человека, или на 60,3% больше по сравнению с 9 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cc0596829f8934ff923ff7f16e95ba27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, россия
11:03 10.03.2022
 
В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19, на 60,3% больше, чем накануне

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 148,6 тысячи человек в РФ выздоровели от COVID-19, это на 60,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 148 634 человека, или на 60,3% больше по сравнению с 9 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирусыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала