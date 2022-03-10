https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777422857.html

В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2022

В России за сутки 148 634 человека выздоровели от COVID-19

Более 148,6 тысячи человек в РФ выздоровели от COVID-19, это на 60,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:03

2022-03-10T11:03

2022-03-10T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 148,6 тысячи человек в РФ выздоровели от COVID-19, это на 60,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 148 634 человека, или на 60,3% больше по сравнению с 9 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, россия