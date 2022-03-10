https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777422596.html

В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2022

В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 9,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:02

2022-03-10T11:02

2022-03-10T12:30

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 9,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций <...> составило 9401 человек и увеличилось <...> на 207,8%", — отметили там.Этот показатель вырос в 76 регионах, в двух — снизился, в семи — сохранился на прежнем уровне.Накануне сообщалось, что количество госпитализаций за сутки в России составило 3054 человека.Всего в стране выявили 51 231 новый случай COVID-19, умерли 665 человек.Выздоровели 148 634 пациентов, этот показатель вырос на 60,3%.За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 17 191 300 россиян, жертвами болезни стали 358 911 человек, 15 043 717 — выздоровели.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 448 миллионов зараженных, более шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19