https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777422596.html
В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.03.2022
В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 9,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:02
2022-03-10T11:02
2022-03-10T12:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 9,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций <...> составило 9401 человек и увеличилось <...> на 207,8%", — отметили там.Этот показатель вырос в 76 регионах, в двух — снизился, в семи — сохранился на прежнем уровне.Накануне сообщалось, что количество госпитализаций за сутки в России составило 3054 человека.Всего в стране выявили 51 231 новый случай COVID-19, умерли 665 человек.Выздоровели 148 634 пациентов, этот показатель вырос на 60,3%.За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 17 191 300 россиян, жертвами болезни стали 358 911 человек, 15 043 717 — выздоровели.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 448 миллионов зараженных, более шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:02 10.03.2022 (обновлено: 12:30 10.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 9401 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 51 231 новый случай COVID-19
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
В России за сутки госпитализировали более 9,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций <...> составило 9401 человек и увеличилось <...> на 207,8%", — отметили там.
Этот показатель вырос в 76 регионах, в двух — снизился, в семи — сохранился на прежнем уровне.
Накануне сообщалось, что количество госпитализаций за сутки в России составило 3054 человека.
Всего в стране выявили 51 231 новый случай COVID-19, умерли 665 человек.
Выздоровели 148 634 пациентов, этот показатель вырос на 60,3%.
За все время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 17 191 300 россиян, жертвами болезни стали 358 911 человек, 15 043 717 — выздоровели.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже 448 миллионов зараженных, более шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.