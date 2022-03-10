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Гастроэнтеролог назвал еще одну "мишень" для коронавируса
Гастроэнтеролог назвал еще одну "мишень" для коронавируса - РИА Новости, 10.03.2022
Гастроэнтеролог назвал еще одну "мишень" для коронавируса
При комплексном лечении COVID-19 пациентам нередко назначают препараты для защиты ЖКТ. С чем это связано, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:15
2022-03-10T02:15
2022-03-10T02:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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марат зиннатуллин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. При комплексном лечении COVID-19 пациентам нередко назначают препараты для защиты ЖКТ. С чем это связано, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.В тканях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), как и в тканях легких, имеются рецепторы ACE2, поэтому они тоже могут стать "мишенью" для коронавируса, отметил он.По его словам, симптомы, связанные с нарушением работы ЖКТ, могут при COVID-19 иногда даже выходить на первый план.Для защиты слизистой оболочки желудка и кишечника от воздействия коронавируса врачи могут назначать специальные препараты, продолжил он."COVID-19 может повредить слизистую ЖКТ, где расположены рецепторы, поэтому нередко мы добавляем и те препараты, которые стимулируют синтез защитных факторов слизистой оболочки желудка и кишечника", — пояснил Зиннатуллин.Кроме того, комплексная терапия COVID-19 иногда включает прием пробиотиков. Они призваны поддержать микрофлору кишечника, поскольку вирусы могут негативно сказаться на ее составе, добавил врач.По его словам, в защите также нуждаются печень и желчевыводящие пути пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. В частности, если заболевание негативно отразилось на состоянии печени, человеку могут назначить препараты, содержащие урсодезоксихолевую кислоту, привел пример медик.Но есть и такие меры, которые пациент может принять самостоятельно, считает он. Так, человеку, заболевшему COVID-19 и столкнувшемуся с нарушениями в работе ЖКТ, стоит отказаться от плохо обработанных сырых продуктов, а также от пряностей и острых приправ, и перейти на диетическую пищу, посоветовал Зиннатуллин.
https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html
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коронавирус covid-19, общество, россия, здоровье, марат зиннатуллин
Гастроэнтеролог назвал еще одну "мишень" для коронавируса
Врач Зиннатуллин: COVID-19 может привести к нарушению стула и изменениям в анализах крови
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
При комплексном лечении COVID-19 пациентам нередко назначают препараты для защиты ЖКТ. С чем это связано, объяснил в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.
В тканях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), как и в тканях легких, имеются рецепторы ACE2, поэтому они тоже могут стать "мишенью" для коронавируса, отметил он.
"Коронавирус, неважно, "дельта" это или "омикрон", поражает ткани, которые имеют рецепторы ACE2. Они (рецепторы ACE2, — Прим. ред.) находятся в легочной ткани, поэтому в основном вирусы поражают легочную ткань с развитием воспаления вплоть до пневмонии. Но дальше выяснилось, что коронавирус поражает и желудочно-кишечный тракт, потому что эти рецепторы находятся и в кишечнике", — рассказал Зиннатуллин.
По его словам, симптомы, связанные с нарушением работы ЖКТ, могут при COVID-19 иногда даже выходить на первый план.
"Это могут быть боли, нарушение стула, изменения в анализах крови, которые характеризуют печеночный обмен и так далее", — уточнил гастроэнтеролог.
Для защиты слизистой оболочки желудка и кишечника от воздействия коронавируса врачи могут назначать специальные препараты, продолжил он.
"COVID-19 может повредить слизистую ЖКТ, где расположены рецепторы, поэтому нередко мы добавляем и те препараты, которые стимулируют синтез защитных факторов слизистой оболочки желудка и кишечника", — пояснил Зиннатуллин.
Кроме того, комплексная терапия COVID-19 иногда включает прием пробиотиков. Они призваны поддержать микрофлору кишечника, поскольку вирусы могут негативно сказаться на ее составе, добавил врач.
По его словам, в защите также нуждаются печень и желчевыводящие пути пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. В частности, если заболевание негативно отразилось на состоянии печени, человеку могут назначить препараты, содержащие урсодезоксихолевую кислоту, привел пример медик.
Но есть и такие меры, которые пациент может принять самостоятельно, считает он. Так, человеку, заболевшему COVID-19 и столкнувшемуся с нарушениями в работе ЖКТ, стоит отказаться от плохо обработанных сырых продуктов, а также от пряностей и острых приправ, и перейти на диетическую пищу, посоветовал Зиннатуллин.