https://ria.ru/20220310/koreya-1777523321.html

Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи

Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи - РИА Новости, 10.03.2022

Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поспособствует развитию двусторонних отношений,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:34

2022-03-10T17:34

2022-03-10T17:34

россия

корейский полуостров

южная корея

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поспособствует развитию двусторонних отношений, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из свыше 44 миллионов избирателей. Основными претендентами на пост президента были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль, который набрал 48,56% голосов, победив Ли Чжэ Мёна (47,83%) с перевесом менее чем в 1 процентный пункт."Уважаемый господин Юн Сок Ёль, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента. РФ и Республикой Корея накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в телеграмме.Российский лидер пожелал новому президенту Южной Кореи успехов, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20220310/prezident-1777384345.html

россия

корейский полуостров

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, корейский полуостров, южная корея, в мире, владимир путин