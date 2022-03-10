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Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи
Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи - РИА Новости, 10.03.2022
Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поспособствует развитию двусторонних отношений,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:34
2022-03-10T17:34
россия
корейский полуостров
южная корея
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поспособствует развитию двусторонних отношений, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из свыше 44 миллионов избирателей. Основными претендентами на пост президента были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль, который набрал 48,56% голосов, победив Ли Чжэ Мёна (47,83%) с перевесом менее чем в 1 процентный пункт."Уважаемый господин Юн Сок Ёль, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента. РФ и Республикой Корея накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в телеграмме.Российский лидер пожелал новому президенту Южной Кореи успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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россия
корейский полуостров
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россия, корейский полуостров, южная корея, в мире, владимир путин
17:34 10.03.2022
 
Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи

Путин рассчитывает, что новый лидер Южной Кореи поспособствует развитию связей двух стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Южной Кореи
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поспособствует развитию двусторонних отношений, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из свыше 44 миллионов избирателей. Основными претендентами на пост президента были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль, который набрал 48,56% голосов, победив Ли Чжэ Мёна (47,83%) с перевесом менее чем в 1 процентный пункт.
Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 00:52
Новым президентом Южной Кореи стал оппозиционный кандидат Юн Сок Ель
"Уважаемый господин Юн Сок Ёль, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента. РФ и Республикой Корея накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в телеграмме.
Российский лидер пожелал новому президенту Южной Кореи успехов, крепкого здоровья и благополучия.
 
РоссияКорейский полуостровЮжная КореяВ миреВладимир Путин
 
 
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