Путин поздравил Юн Сок Еля с избранием на пост президента Южной Кореи
Путин рассчитывает, что новый лидер Южной Кореи поспособствует развитию связей двух стран
Флаги России и Южной Кореи
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что деятельность нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поспособствует развитию двусторонних отношений, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из свыше 44 миллионов избирателей. Основными претендентами на пост президента были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль, который набрал 48,56% голосов, победив Ли Чжэ Мёна (47,83%) с перевесом менее чем в 1 процентный пункт.
"Уважаемый господин Юн Сок Ёль, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента. РФ и Республикой Корея накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в телеграмме.
Российский лидер пожелал новому президенту Южной Кореи успехов, крепкого здоровья и благополучия.